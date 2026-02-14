Amazon.co.jpは、動画配信サービス「Prime Video」で、14日のバレンタインデーに合わせて視聴できるおすすめの恋愛映画とドラマ10作品を公開した。

たとえば、本日13日に世界独占配信が開始された「ラブミー・ラブミー」は、イタリアを舞台にしたロマンス作品。過去を逃れイタリアへ移住した主人公のジューンが、地下格闘技に関わるジェームズと、その親友ウィルという対照的な2人の男性の間で揺れ動く三角関係を描いた物語。

「ラブミー・ラブミー」、Amazon MGM Studios

また、「マクストン･ホール ～私たちをつなぐ世界～」は、英国の名門寄宿学校を舞台に、奨学生のルビーと大富豪の御曹司ジェームズの衝突と情熱を描くシリーズ。現在シーズン2まで配信されている。

「マクストン･ホール ～私たちをつなぐ世界～」、Amazon MGM Studios

このほか、テレビプロデューサー同士のキャリアと恋の競い合いを描く「リレーションシップ・ゴール」、ラテン・ロマンスの「テル・ミー・ソフトリー」、ヨーロッパ旅行中の偶然の出会いから始まる「君を見つけるための地図」が紹介されている。

「リレーションシップ・ゴール」、Amazon MGM Studios

「テル・ミー・ソフトリー」、Amazon MGM Studios

「君を見つけるための地図」、Amazon MGM Studios