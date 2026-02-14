ヒルトン横浜の「Bar＆Lounge Melody」では、1月5日から開始した苺のアフタヌーンティーの第二楽章を、3月1日から内容を新たに提供する。第一楽章に引き続き苺をメインに春の装いに模様替えする。柔らかな日差しに包まれながら優雅なひと時を過ごしてほしい考え。





ハーモニー第二楽章では、スイーツ全体の構成を大きく変更し、桜色を基調としたラインナップが揃う。花の形をしたタルトをはじめ春を連想させるスイーツや、旬野菜や魚介を使用したセイボリーまで新たなメニューが登場する。3月のイチオシメニューは「春苺のフレジエ」。ムースリーヌにピスタチオを混ぜた濃厚なクリームに、苺のほどよい酸味が互いを引き立て合う一品となっている。4月には、ミルクレープに苺を加えた、苺のミルクレープを用意する。幾重にも重なるクレープ生地と苺の甘酸っぱさが調和し、食感を楽しみながら口の中全体で苺のハーモニーを感じる。春の訪れとともに旬を迎える苺を心ゆくまで堪能してほしい考え。





「春苺のパフェ」は、つい写真に収めたくなるビジュアルで、4層になったピスタチオやフランボワーズ等のクリームに、旬の苺を贅沢にのせた。





春食材を使用したセイボリーの数々は、スペシャリティレストラン「Ocean Milano」のシェフが手掛ける。みずみずしい春野菜と魚介を合わせたサラダや、新玉葱のヴルーテなど、季節の移り変わりを感じられるメニューを揃えた。

「HARNEY ＆ SONS（ハーニー＆サンズ）」は、1983年にニューヨークで創設されたプレミアムティーブランド。現在では、世界53ヵ国以上で愛されている。ヒルトン横浜では、開業時からHARNEY ＆ SONSの紅茶を全レストランで提供しており、横浜近郊のホテルの中ではここでしか味わうことができない特別な紅茶ブランドになっている。

今回のアフタヌーンティーセットと相性抜群の季節の紅茶「チェリー・ブロッサム」も用意した。緑茶ベースにほのかにチェリーが香るフレーバーティー。春の⼀番桜を連想させる、緑茶の香りが際⽴つティーで、苺スイーツとも絶妙にマッチする。

［提供概要］

場所：Bar ＆ Lounge Melody ロビー階

期間：第一楽章 1月5日（月）〜2月28日（土）

第二楽章 3月1日（日）〜5月6日（水）

時間：平日 13:00／13:30／14:00（2時間制）

土日祝日 13:00／13:30（2時間制）

価格：7000円（1名あたり）※消費税・サービス料込

ヒルトン横浜＝https://hiltonyokohama.jp