小田急百貨店は、丸井グループの物流事業会社、ムービングと連携し、ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」で注文したコスメを丸井グループが提供する「トルダス」サービスを活用し、マルイ・モディ各店で受け取りができるサービスを開始した。

同社では、オンラインで注文したコスメを新宿店で受け取れるサービスを提供してきたが、受け取り場所をより自由に選べるよう、今回受け取り場所をマルイ・モディ各店へと拡大する。仕事帰りや外出のついでなど、自身のライフスタイルに合わせて品物を受け取ることが可能となり、利便性の向上につなげるという。さらに、受け取り場所の拡大によって新たな消費者との接点が生まれ、これまで同社ECサイトを利用していなかった層にもサービスを活用してもらう機会の創出を目指す。



ECサイトのコスメ特集

また、同取り組みは配送距離の短縮や物流の効率化を図ることで、配送時に発生するCO2排出量の削減にも寄与する。今後も同社では、消費者に快適な買い物体験を提供できるよう、オンラインと店舗をシームレスにつなぐOMOサービスを推進するとともに、環境にやさしい取り組みを継続していく考え。

オンラインとオフラインをつなぐ、環境にもやさしいサービス「トルダス」。丸井グループが提供する「トルダス（trds）」は、マルイ・モディの店内に設置されたカウンターで、複数のECサイトで購入した商品の受取・返品・発送を一か所で完結できる便利なサービスとなっている。自宅で再配達を待つ必要がなく、通勤・通学やお買物のついでに立ち寄れる点も好評とのこと。また、「トルダス」は、再配達の削減や梱包資材の再利用・削減を通じて、環境負荷の低減にも貢献している。

［サービス概要］

名称：「小田急百貨店オンラインショッピング」トルダス受け取りサービス

開始日：2月12日（木）

対象品：コスメ（約2000品）

送料：無料

受取店舗：17店舗（有楽町マルイ、新宿マルイ本館、渋谷モディ、上野マルイ、北千住マルイ、錦糸町マルイ、中野マルイ、吉祥寺マルイ、国分寺マルイ、町田マルイ、マルイファミリー溝口、海老名マルイ、戸塚モディ、大宮マルイ、マルイファミリー志木、草加マルイ、柏モディ）

小田急百貨店＝https://www.odakyu-dept.co.jp