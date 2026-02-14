なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、2月18日午前11時から、「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」を販売する。

「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」は、なか卯の人気商品「鶏塩うどん」にシャキシャキ食感の白髪ねぎをたっぷりトッピングした商品となっている。

スープは、関西風のうどんだしに、コクのある鶏油（チーユ）やニンニクをきかせた“藻塩の塩だれ”を加え、コク深い味わいに仕上げた。鶏の旨みがたっぷり詰まったスープと柔らかい鶏肉、食感の良い白髪ねぎが織りなす、やみつきになる味わいを堪能してほしい考え。好みで別添えのペッパーガーリックをかけると、ニンニクの風味がより加わり、パンチのある味わいへの変化も楽しめる。

同時に、「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」に食べるラー油を加えて食べる「食べラー白髪ねぎ鶏塩うどん」も販売する。ザクザク食感の食べるラー油が、鶏塩うどんに旨辛な味わいをプラスし食欲をかき立てる。

ぜひこの機会に、近くのなか卯の店舗や家庭で、「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」を食べてほしい考え。

［小売価格］

たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん：並 690円／大 790円

食べラー白髪ねぎ鶏塩うどん：並 780円／大 880円

鶏塩うどん：並 590円／大 690円

（すべて税込）

※持ち帰りが可能

※一部店舗は価格が異なる

［発売日］2月18日（水）

なか卯＝https://www.nakau.co.jp