ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイとハドソンラウンジにおいて、完熟いちご「紅ほっぺ」を主役に、華やかなローズの香りを重ねた「いちご＆ローズパフェ」と、完熟紅ほっぺの甘みと桜の塩気が調和する「いちご＆桜モンブランパンケーキ」を3月1日から期間限定で販売する。



「いちご＆ローズパフェ」

「いちご＆ローズパフェ」のグラスの上層には、フランボワーズアイスクリームを中心に真っ赤に色づいた完熟いちご「紅ほっぺ」とエディブルフラワー、パールクラッカンをあしらった。その下には、味わいと食感のアクセントとなるチョコレートクランチに、ローズソース、ほのかにローズが香るローズシャンティ、いちごとローズのジュレをレイヤー状に重ねた。

グラスの上にのせたガトーは、マカロン生地の上に香ばしいピーカンナッツを忍ばせたピスタチオフェッテをのせ、その周りにいちごとフランボワーズのガナッシュモンテをローズのように絞った。さらに、完熟紅ほっぺやベルローズ、チュイールを添え、華やかな装いを演出。食べ進めるごとに、完熟紅ほっぺの濃厚な甘みと、気品あるローズの風味が織りなす贅沢な高揚感を堪能できる。また、フラワーブーケに着想を得た「ストロベリークレープシュゼット」とのセットも用意している。



「いちご＆桜モンブランパンケーキ」

「いちご＆桜モンブランパンケーキ」は、いちご風味のパンケーキ生地の間に、コクのあるマスカルポーネクリームと甘酸っぱいフランボワーズジャムを挟み、その上から、ふわりと桜が香るシャンティと桜風味の白餡をモンブラン仕立てに贅沢に重ねた。トップには、完熟紅ほっぺやいちごのコポー、桜の花びらを飾り、サイドには桜のアイスクリームを添え、甘味と塩味のバランスが絶妙な⼀品に仕上げた。好みで別添えのフランボワーズソースを合わせることで、華やかで奥行きのある味わいを楽しめる。

極上のラグジュアリー空間で味わう春爛漫のいちごスイーツとともに、至福のひとときを過ごしてほしい考え。

［提供概要］

期間：3月1日（日）〜5月7日（木）

※パンケーキは4月30日（木）まで

提供場所・時間：ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ／11:30〜20:00L.O.

ハドソンラウンジ／11:30〜20:30L.O.

料金：※消費税込み、サービス料別

いちご＆ローズパフェ：4400円／ドリンクセット：5280円／クレープシュゼット＆ドリンク2杯セット：8910円

いちご＆桜 モンブランパンケーキ：3850円／ドリンクセット：4730円

※セットドリンクはコーヒー、紅茶、アイスコーヒー、アイスティーから選べる

予約・問い合わせ：03−5404−2222（代表）

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ＝https://www.interconti-tokyo.com