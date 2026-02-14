ニューストップ > ライフ総合ニュース > 「どっちも顔面偏差値高すぎ」北村匠海、横浜流星とのツーショットに… 「どっちも顔面偏差値高すぎ」北村匠海、横浜流星とのツーショットに「はーーー眼福」「スタダ〜」の声 「どっちも顔面偏差値高すぎ」北村匠海、横浜流星とのツーショットに「はーーー眼福」「スタダ〜」の声 2026年2月14日 13時5分 All About リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 俳優の北村匠海さんは2月14日、自身のInstagramを更新。横浜流星さんとのツーショットを披露しました。【写真】北村匠海、横浜流星とのツーショット！「どっちも顔面偏差値高すぎる」北村さんは「Dior Bamboo Pavilion open in Daikanyama」とつづり、3枚の写真を投稿。12日に東京・代官山にオープンしたラグジュアリーブランド・ディオール（Dior）のコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」で撮影した写真で、店内を物色する北村さんのモノクロ写真やともにディオール ジャパン アンバサダーを務める俳優の横浜流星さんとのツーショットを披露しています。 コメントでは「どっちも顔面偏差値高すぎる」「イケメンツーショット」「映画かドラマで共演をお願い 待ってる」「スタダ〜」「2人とも好きです」「素敵なお二人」「はーーー眼福です」と称賛の声が続々と寄せられています。「表情も佇まいも美しい」10日の投稿では、ディオールの洋服を着こなす雑誌撮影のオフショットを披露している北村さん。個性的な着こなしやアート感のある写真の数々にファンからは「Dior着こなす匠海ほんまにカッコいい」「どんどん大人顔になってく〜」「着こなせる匠海くんさすがです」「新しいDiorの世界観だ」「表情も佇まいも美しい」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】北村匠海、横浜流星とのツーショット！ ◆「違う人になってる」北村匠海、顔面タトゥー姿に反響！ 「北村匠海じゃないみたい」「お芝居やばすぎて震えたよ」 ◆「あれ…」北村匠海、監督映画にまさかの人物が出演？ “匂わせ”写真に「最高のサプライズ」の声