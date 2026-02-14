ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタは、スタンプアートに最適なスタンプパッド「いろもよう」のミニサイズ「いろもよう わらべ（全29色）」に新色5色を追加し3月2日から発売する。

「いろもよう わらべ」は、2022年11月から販売している、日本の多彩な伝統色から生まれたスタンプパッドシリーズ「いろもよう」のミニサイズ。シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれた油性顔料系インキや、極細繊維の盤面表布を採用したことによって、繊細な模様も鮮明に表現でき、消しゴムはんこやゴム印を使ったスタンプアート作品づくりにぴったりの商品として好評を得ている。

今回発売する新色は、2024年に「いろもよう」で登場し、トレンドの“くすみカラー”として大きな反響を呼んだ「琥珀色（こはくいろ）」「鬱金色（うこんいろ）」「麹塵色（きくじんいろ）」「舛花色（ますはないろ）」「亜麻色（あまいろ）」の5色。古来から続く、季節や暮らしを彩ってきた深みのある色彩が便利なミニサイズにも仲間入り。多彩なカラーバリエーションを使って、作品づくりを思いのままに楽しんでほしい考え。





商品特長は、シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれた油性顔料系インキを採用した。スピーディーな乾燥時間に加え、色鮮やかでクッキリ濃い印影を実現した。極細繊維の盤面表布の採用によって耐久性に優れ、盤面に軽く押すだけで鮮明な印影が得られる。印面についたインキは水で湿らせたティッシュ等で拭き取ることができる。シートタイプで使いやすい「スタンプインキ・クレンジングシート（品番：GE−CS1）」もオススメとのこと。フタを開けたままでも、パッドは乾燥しないという。スタンプパッドは重ねて保管できる。盤面の角を使って、スタンプの細かい部分を塗り分けて押すことができる。

［小売価格］各605円（税込）

［発売日］3月2日（月）

シヤチハタ＝https://www.shachihata.co.jp