２００６年トリノ五輪スノーボードハーフパイプ日本代表の成田童夢さん（４０）が１４日、日本テレビ・読売テレビ系「サタデーＬＩＶＥ ニュースジグザグ」に生出演。日本時間未明に行われたミラノ・コルティナ五輪男子ハーフパイプで金・銅と２つのメダルを獲得した日本勢について解説した。

白で「夢」と染め抜かれた黒Ｔシャツ姿で登場した成田さんは「皆さんが夢を届けてくれたんですよ。私も着ないと！と思って」と冒頭からハイテンション。この日は３大会連続出場の戸塚優斗が金メダル、初出場となる山田琉聖が銅メダルをそれぞれ獲得。金メダル３つはスノーボードビッグエア男子の木村葵来、同女子の村瀬心椛と合わせて３つすべてがスノーボード競技。成田さんは「すごいですよね。見ました、金３。実はスノーボードなんです。言葉選ばずに言うと、恐ろしい！」と快進撃を続けるスノボ勢を絶賛した。

ネットには「成田童夢さんがオリンピック出場した時、ＫＲＥＶＡさんの国民的行事をバックに滑ってたなぁー。懐かしいな」「成田童夢が４０歳？」「え？ハープパイプの成田童夢さんて４０になるの？ｗこの前まで高校生やったやんｗ」「相棒で都知事演じた俳優さん（片桐仁さんらしい）に見えた」「どこの芸人さん？ハマケンさん？と思って見てたら、成田童夢さんでひっくり返った笑」と驚きの声が続々寄せられた。

成田さんはこの日更新した自身のインスタグラムでハーフパイプ競技をテレビで生観戦する写真を投稿し、「夢とかんどうをありがとう 皆さまお疲れ様でした」と労っていた。