お天気キャスター今井春花、ヘアカット後のイメチェン姿に反響続々「美人度がさらにアップ」「小顔際立つ」
【モデルプレス＝2026/02/14】テレビ朝日系あさの情報番組「グッド！モーニング」でお天気キャスターを務めている今井春花（いまい・さくら）が2月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。イメージチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳お天気キャスター「一瞬誰かと」イメチェン姿
◆今井春花、新ヘアスタイル披露
今井は「おはよ」「ショートカットにしました」とつづり、新しいヘアスタイルで爽やかな笑顔を見せるソロショットを投稿。これまでの毛先を直線的に切り揃えたミディアムヘアから丸みのあるショートヘアに、ばっさりとカットしたスタイルを披露した。
◆今井春花の投稿に「美人度がさらにアップ」と反響
この投稿は「美人度がさらにアップ」「小顔際立つ」「めちゃくちゃ似合ってる」「美人度がさらにアップ」「可愛すぎ」「一瞬誰かと思った」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
