元韓国大統領の孫がNetflix人気恋リアに出演？「似すぎていて、声もそっくり」真相は

Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン5の制作スタッフが、出演者が元韓国大統領の孫であるという噂について、説明した。

去る2月13日、Netflix『脱出おひとり島』シーズン5の制作スタッフは、ソウル鍾路（チョンノ）区三清洞（サムチョンドン）のカフェでインタビューを実施した。

【話題】元大統領似の恋リア出演者に二股疑惑

番組を演出したキム・ジェウォン、キム・ジョンヒョン、パク・スジPD（プロデューサー）が出席した。

（写真＝Netflix）『脱出おひとり島』ポスター

同番組は、カップルにならなければ脱出できない「おひとり島」で繰り広げられる、独身の男女の刺激的な恋愛リアリティ番組だ。今シーズンの男性出演者のうち、イ・ソンフンは意外な注目を浴びた。彼が李明博（イ・ミョンバク）元大統領の孫だという噂が広まったためだ。

（写真＝Netflix）イ・ソンフン

キム・ジョンヒョンPDは、「イ・ソンフンさんに直接、事実ではないと確認を取った。我々も噂を聞いて、あまりに似ていて、声もそっくりだったので本当かと思い、聞いてみたが、違うと言っていた」として、「本人も困惑しただろう」と笑いながら明かした。

なお、『脱出おひとり島』シーズン5は、2月10日に最終話が配信された。