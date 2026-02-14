１９９８長野冬季五輪に１５歳で出場し、金メダルを獲得したフィギュアスケート女子のタラ・リピンスキーさん（米国）が、“４回転の神”をねぎらった。

ミラノ五輪・男子フィギュアのフリー種目終了後に自身のインスタグラムを更新。世界選手権覇者イリア・マリニン（米国）の写真を掲載し「悲嘆の瞬間に示されたあなたの優雅さ、誠実さ、そしてスポーツマンシップは、あなたが卓越したアスリートであるだけでなく、気品ある人間であることを証明しています」とつづった。

“４回転の神”の別名を持つマリニンはショートプログラムでトップに立ち優勝候補筆頭にあげられていたが、フリーではミスが響き１５６・３３点、合計では２６４・４９点に終わり、まさかの８位。「正直なところ、何が起こったのかまだ理解できていない。色々な感情が交錯している」とぼう然とした表情を見せていた。

リピンスキーさんは長野で同じ米国代表のミシェル・クワンを退け、冬季五輪フィギュアスケート女子で史上最年少となる１５歳８か月での金メダルを獲得後に引退。プロスケーターに転向した。近年はテレビドラマにゲスト出演するなど活動の場を広げている。