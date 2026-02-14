岐阜の普通のスーパーのはずが横浜で大行列の『バロー』3日で2万1000個売れたコロッケに、リピ確実の名古屋メシマストバイ

スーパーフリークのMさんにその楽しさを伝授され、スーパー巡りが生活を彩るプチレジャーと化したライターは、今回、関東圏に初出店した『Valor（バロー）横浜下永谷店』（以下バローと表記）へ。

自分自身が岐阜出身であり、岐阜発祥のスーパーという点にイマイチ目新しさを感じられず半信半疑で訪れた店内に驚愕。活気にあふれる店内に並ぶおいしそうなフルーツデザートや、充実した精肉のラインナップ、広大な売り場に並ぶ新鮮な魚と手厚い無料「お魚さばき」サービスに「私が岐阜でみていたバローとは違う！」と実感した。

後編では、口コミでも話題のお惣菜・お弁当コーナーへ。地域性を活かしたオリジナル惣菜のほか、他のスーパーではみかけない個性的な品々に圧倒される。そして、Mさんが事前にネット検索し、「絶対買う！」と意気込んでいた人気ナンバー1のコロッケには遭遇できるのか⁉

※記事内で表示している価格は購入時のもので、異なる可能性もあります。

惣菜がおいしい秘密は、バックヤードに秘密が

『バロー 横浜下永谷店』は、売り場面積617坪に対してバックヤードが405坪と、他のスーパーに比べても格段にバックヤード面積が大きい。この広さこそ、バローの惣菜が「レベルが高い」と評判になる理由のひとつらしい。

バローでは、揚げ物や焼き物、サラダ、弁当類まで、できる限り店内で調理する方針をとっている。下ごしらえから加熱、盛り付けまでを店内で完結させるため、広い調理スペースが欠かせないのだ。調理スタッフが常に動き回り、こまめに作りたてを補充していくため、売り場には“できたて感”のある惣菜が並ぶ。

フルーツデザートの「八百屋さんの」シリーズのように、果物のカットや盛り付けを店内で行う商品も多い。青果に強いバローらしく、果物の鮮度を生かすためにも店内加工が重視されている。こうした店内調理を支えるのが、あの広いバックヤードなのだと知ると、惣菜のクオリティの高さにも納得がいく。

そして、売り場からも忙しく働く調理スタッフの姿が見えるのも、店内に賑わいを与える一因になっているように感じた。

デパ地下級の惣菜やお弁当

広々とした弁当・惣菜コーナーには、バロー・オリジナルのメニューがぎっしり。私は「牛すき風うどん」を2パック購入。牛すき焼きの「シメ」で食べるような味のしみたうどんと具材がおいしそう。「シメ」をわざわざお弁当にするアイディアも個性的だ。帰宅して、温泉卵を乗せて食べたところ「もう1パック買えばよかった」と後悔したほどだ。

人気1位「飛騨牛コロッケ」はまさかの売り切れ

Mさんがネットで調べて「絶対買う！」と宣言していたのが「飛騨牛コロッケ」だ。店内で揚げたてを売るコロッケは開店以来、人気ナンバー１のマストバイアイテムなのだそうだ。ところがその日は、すでに売り切れ。夕方早めに行ったつもりだったが「オープン3日間で2万1000個売れた」というほど大人気のコロッケを買うには、少なくても午前中に来店すべきだったと2人で反省した。

悔しまぎれに「2層仕立てキャベツメンチカツ」「境港産紅ズワイガニ入りクリームコロッケ」をカートに入れつつ「絶対、また来ようね！」と飛騨牛コロッケ・リベンジを誓う私たち。ちなみにキャベツメンチカツは温め直すと衣がサクッと軽く、キャベツの甘味がジュワッと広がり、クリームコロッケはカニの身がしっかり感じられる「アタリ」惣菜だった。

他にはお寿司系も豊富。ただのんびり買い物していたら夕方近くになり、お寿司売り場は人だかりに……。値引きになった「ネギトロ太巻き」798円だけゲットできた。

「名古屋メシ」惣菜でプチ旅行気分

気を取り直したMさんは常設の「名古屋メシ」コーナーのチェックを開始。「手羽先揚げ」「鉄板焼きナポリタン」「あんかけパスタ」「どて煮」「味噌カツ」など、私にはなじみ深い地元のメニューが並んでいる。「これってどんな味？ 辛い？」などと次々に指さして質問するMさんに「どれも味はかなり濃いめ。どて煮は赤味噌がきいた甘めのモツ煮なんだけど大丈夫？」などと解説。手羽先から揚げが看板メニューの大衆系居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」が東京に進出したことで、名古屋メシは関東でも認知度が上がったが、食べ慣れない人には少々説明が必要なメニューも少なくない。

Mさんは「ちょっと食べてみたい」と初挑戦の「名古屋風手羽先唐揚」を購入。「辛いかもよ」という私の助言をよそに「辛くてもへっちゃらよ。しかも、大ぶりの手羽先5本で、598円が半額の299円なんだから！」とカートに入れた。実際に、手羽先には肉もしっかりついていて、ビール片手にアッという間に食べてしまったらしい。

チャレンジ精神旺盛なMさんは、いくつかの名古屋メシ(味噌煮込みうどんを含む)を購入。後日、「私、なごやメシと相性いいみたい」と喜んでいた。とくに「けいちゃん焼き」(味噌や醤油、ニンニク、生姜で下味をつけた鶏肉をキャベツなどの野菜と一緒に炒める岐阜県・飛騨地方の家庭料理)のチルドパックが気に入った様子。

「惣菜以外にも名古屋系の食べ物があって、ちょっとした旅行気分も味わえるのがいいよね。九州発祥のトライアルには、甘めの九州醤油や九州ローカル麺もそうだし、バローの名古屋メシ、赤味噌、インスタントやチルドの味噌煮込みみたいに、よそのスーパーには置いてない商品はお店の大きな魅力のひとつになっていると思うわ」とMさん。

「安い」だけじゃないここだけの魅力

自社の地方性を売りのひとつにするバローは、買い物客に「アレが食べたいなら、ココでなきゃ」という買い物の目的意識を持たせてくれるスーパー(デスティネーションストア)といえるだろう。似たような定番品が並ぶ見飽きたスーパーの棚を「お宝発見」の場所に変身させ、「安さ」だけを売りにするスーパーにプラスの魅力を持たせていると感じた。

ちなみに私がもっとも気に入ったのは「ぷるぷる杏仁豆腐」(300円)という大きなサイコロ状にカットしたシンプルな杏仁豆腐。弾力があってモチモチ、ぷるんとした杏仁豆腐、ぜひまた食べたい！

Mさんが購入してよかったと言っていたのは、バローブランドだという「精肉本舗 生姜焼のたれ」。「生姜がかなり効いていて、めっちゃおいしかった。安かったからもっと買ってくればよかった」。Mさんのもうひとつのオススメは、「長野県産 ナガノパープルのジャム」。「ジャムが豊富なスーパーといえば、長野のツルヤだけど、バローもかなり豊富。ジャム好きにはたまらないラインナップだった」と感動していた。

今回、関東にデビューした『バロー』へ行ってみて「地元で普通のスーパーだった『バロー』がここまで進化していたとは」と驚き、ちょっと誇らしい気分にもなった。行きつけのスーパーでの買い物に飽き飽きしている人には、ぜひ『バロー』での買い物を体験してみてほしい。『バロー』は今後、関東圏での事業拡大を予定しているようなので、もう少し我が家の近くにできることを心待ちにしている。さて、次はどこのスーパーに行くか、作戦会議をしなくては！

