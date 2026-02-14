ロンハーマン別注♡filtの進化系メッシュバッグが春に映える3色で登場

フランスの伝統と現代のライフスタイルが心地よく重なる、特別なバッグが登場します。1860年創業の老舗ブランドfiltにロンハーマンが別注したメッシュバッグは、長く愛されてきた実用性と洗練された佇まいを両立。日常の延長に自然と溶け込みながら、使うほどに魅力を実感できるアイテムです。サステナブルなものづくりを大切にするfiltの背景も感じられる、今の気分に寄り添うバッグに注目です♡

老舗filtが紡ぐフランスの伝統

filt（フィルト）は1860年、フランス北西部ノルマンディー地方で誕生しました。ネットやロープ製品に特化し、現在ではハンモックや医療用、スポーツ用ネットなど、幅広い分野で高品質な製品を展開。

フランスの地場産業を守りながら持続可能な生産を続ける姿勢は、国内外から高い評価を受けています。実用性と誠実なものづくりが、長く暮らしに根づく理由です。

別注で進化したメッシュバッグ

今回登場するのは、filt定番のネットバッグをロンハーマン仕様にアップデートした特別なメッシュバッグ。糸量を増やし、編み地を細かくすることで中身が抜け落ちにくい仕様に仕上げました。

素材は綿100％で、やわらかく手になじむ風合い。高い伸縮性があり、見た目以上の収納力も魅力です。キッチンやリビングでの収納から、お買い物やちょっとした外出まで幅広く活躍します。

ドクターマーチン日本限定“THE COLOR SOLES”が登場

春気分を高める3色展開

Mesh Bag



価格：3,300円

カラーは、シックで合わせやすいブラック、やさしい印象のライトグレー、そして春の装いに映えるピンクの全3色展開。

シンプルながら存在感のあるデザインは、コーディネートのアクセントにもぴったりです。

カラー：Pink / Lt Gray / Black

発売日：2月21日(土) ※オンラインストアは同日正午より発売

発売店舗：ロンハーマン各店／RHC ロンハーマン各店／オンラインストア

暮らしに溶け込む名品バッグ♡

長い歴史を持つfiltの技術と、ロンハーマンらしい感性が融合した別注メッシュバッグ。実用性はもちろん、使うシーンを選ばないデザインで、日々の暮らしにさりげなく寄り添います。

サステナブルな背景を持つアイテムだからこそ、長く大切に使いたい一品。春のお出かけや日常使いに、気負わず取り入れてみてはいかがでしょうか♪