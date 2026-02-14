本記事では、車中泊におすすめの軽自動車やSUV、ミニバン（1ボックス含む）をご紹介します。車両価格の安さや一人・ファミリーでの使用などを踏まえて車種を厳選しました。また、車中泊用の車選びのポイントや適するボディタイプ、グッズやルールについても解説します。



【写真】例えばダイハツ「アトレー」の中はこんな感じ

車中泊用の車選びのポイント

車中泊用の車選びは、以下の4点を基準に判断するのがおすすめです。



▽ポイント（1）車内の広さと積載性



車選びでは、室内寸法や荷室容量の大きい車を選びましょう。1〜2人での車中泊なら、無理に大きな車を買う必要はありません。それでも、できる範囲で長さ・幅・高さのある車を意識してください。寝るスペースとしては、長さは身長に合わせて1600〜1900mm、幅は1000〜1400mm程度あると良いです。



また、積載性に関しては、フルフラット時でも荷物を置ける「ラゲッジアンダーボックス」がある車もおすすめです。



▽ポイント（2）フルフラットになるか



寝る際は、普通車なら後席、軽自動車なら前席と後席を倒して利用するのが一般的。このときに、荷室や座席間の段差ができない（＝フルフラットになる）車種だと寝やすいです。段差があってもマットやクッションを使えば寝られますが、フルフラットならこうした荷物も減らせます。



▽ポイント（3）AC電源の有無



AC電源（アクセサリーコンセント）があれば、電気ケトルやスポットクーラーなどの家電を使えます。特に、AC100V/1500Wに対応していると便利です。ただし、車にAC電源がない場合もポータブル電源などを使う方法があります。



▽ポイント（4）オプションの豊富さ



車中泊を意識して開発されている車種では、カーテンやタープ、フルフラットにするためのクッションなど、多くのアクセサリー・オプションが用意されています。



また、こうした車種は社外品も充実していることが多く、自分好みにカスタムしやすいです。



車中泊に適するボディタイプ

車中泊に適するボディタイプとしては、軽自動車やSUV、ステーションワゴン、ミニバン/1ボックスが挙げられます。それぞれの特徴は以下の通りです。



▽（1）軽自動車/コンパクトカー



軽自動車やコンパクトカーでも、N-BOXやタントなどの「スーパーハイトワゴン」、商用ベースの「バン」、あるいはルーミーなどの「トールワゴン」であれば、1〜2人での車中泊を楽しめます。



スーパーハイトワゴンや軽バンの多くは室内高が1400mmほどあり、小学校低学年くらいまでの子どもなら立つこともできます。高さがある分だけ荷物も積みやすいです。



▽（2）SUV



SUVは悪路走破性を備えているので、山道など悪路を走る場合におすすめです。7人乗りなどミドルサイズ以上の車種を選べば寝るスペースを確保しやすく、荷物も多く載せられます。1〜2人での使用なら、コンパクトSUVでも車中泊が可能です。



▽（3）ステーションワゴン



本記事では具体的な車種を紹介しませんが、ステーションワゴンもおすすめのボディタイプです。走行安定性や燃費性能、積載性に優れ、フルフラットになる車種も多いです。室内高は低いですが、1〜2人で長距離移動するには良いパートナーとなるでしょう。



▽（4）ミニバン/1ボックス



子どもも含めたファミリーなど3人以上で車中泊するのであれば、基本的にはミニバン/1ボックスがおすすめです。大型のSUVを選ぶ方法もありますが、ミニバン/1ボックスの方が室内の広さを確保できます。1〜2人で快適に車中泊するならコンパクトミニバンを、3人以上ならミドルサイズミニバン以上を選びましょう。



車中泊におすすめの軽自動車4選

軽自動車でフルフラットを実現しようと思うと、基本的には商用バンがおすすめです。ただし、日常的な利便性も考えるとスーパーハイトワゴンを選んでも良いでしょう。

※車種情報は2026年1月13日時点の情報です。



▽ホンダ「N-VAN」



・新車価格：139.3万円〜

・中古車相場：−

・全体寸法：全長3395mm×全幅1475mm×全高1945mm

・最高燃費（WLTC）：19.8km/L（MT車）

・フルフラットでの長さ：約2330mm（助手席側のみ）

・AC充電の装備：△（オプションで外部給電ユニット装備可）



N-VANはホンダの商用バンで、広さと高さは十分。安全パッケージ「ホンダセンシング」を全車標準装備し、AT車なら高速道路などで使える優れた運転支援機能も装備しています。



N-VANは、軽バン初のピラーレス仕様を採用。助手席側が大開口ドアとなり、荷物を積みやすいだけでなく、椅子としても使いやすいです。また、助手席を格納して荷室までフルフラットにすることも可能。フルフラット状態での長さは約2330mmもあります。



電気自動車のN-VAN e:なら外部給電機能付き充電ポートを標準装備し、多くのモデルにシートヒーターなども搭載されています。



▽スズキ「スペーシアベース」



・新車価格：147.2万円〜

・中古車相場：90.7万円〜194.5万円

・全体寸法：全長3395mm×全幅1475mm×全高1785mm

・最高燃費（WLTC）：21.2km/L

・フルフラットでの長さ：約2030mm

・AC充電の装備：△（オプションで外部給電ユニット装備可）



スペーシアベースは、商用車の積載性と広さ、乗用車のデザイン性と快適性を良いとこ取りしたモデルです。



標準装備のマルチボードは上段・中断・下段に置くか、前後分割する壁として使うことができ、机などとして使えます。前席を倒せばフルフラットに近い状態にできますが、前席の背もたれ部分が少し膨らんでいるので、マットで調整した方が良いでしょう。純正アクセサリーも豊富で、カスタムしやすい点も嬉しいポイントです。



▽ダイハツ「アトレー」



・新車価格：163.9万円〜

・中古車相場：5.8万円〜235.6万円

・全体寸法：全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mm

・最高燃費（WLTC）：14.7km/L

・フルフラットでの長さ：約1820mm

・AC充電の装備：×



アトレーはダイハツの商用バンですが、商用車らしくないデザイン性の高さを備えています。また、両側電動スライドドアやウェルカムオープン機能といった快適装備も採用しており、利便性が高いです。



荷室と後席の背面には防水素材を使用し、アウトドアに適しています。また、後席を格納すればフルフラットになり、その長さは約1820mm程度です。



荷室にはスマートフォンやタブレットを収納するデッキサイドポケットなどもあり、車内で寛げるデザインに仕上がっています。



▽三菱「デリカミニ」



・新車価格：196.5万円〜

・中古車相場：129.8万円〜310.7万円

・全体寸法：全長3395mm×全幅1475mm×全高1785mm

・最高燃費（WLTC）：21.0km/L

・フルフラットでの長さ：−（公式不記載）

・AC充電の装備：×



デリカミニは高い走行性能を備えており、軽自動車ながら走行モードも選択できます。走行性能を高める装備も充実しており、アウトドアに最適の軽自動車です。



乗用車だからこそ快適装備も充実しており、さらに防水の荷室に撥水のシートを備えるなど汚れ防止の環境も整っています。



ただし、シートがあまりフラットにならず、身長170cm前半の人が何とか寝られる程度。きちんと寝たい場合はベッドデッキの購入がおすすめです。



2025年10月にフルモデルチェンジしたばかりで、今後は中古の初代モデルが狙い目です。



【N-BOXやタント、ハスラーでもOK！】

デリカミニ以外のスーパーハイトワゴン（N-BOXやタント、スペーシア、デリカミニなど）も、1〜2人の車中泊なら使えることが多いです。ただし、フルフラットになる車種は少なく、マットが必要です。一方、ハイトワゴン系の軽SUVであるハスラーは、シートがほぼフルフラットになります。



車中泊におすすめのSUV5選

車中泊向きのSUVは、基本的にミドルサイズ以上の車種が多いです。完全なフルフラットになる車種は少ないものの、軽自動車と比べて広い就寝スペースを確保できます。

※車種情報は2026年1月13日時点の情報です。



▽トヨタ「カローラクロス」



・新車価格：276万円〜

・中古車相場：188万円〜489.5万円

・全体寸法：全長4455mm×全幅1825mm×全高1620mm

・最高燃費（WLTC）：26.4km/L

・フルフラットでの長さ：約1885mm

・AC充電の装備：△（オプション）



カローラクロスは、コンパクトサイズとミドルサイズの中間にあたるSUVで、日常生活でも使いやすく、かつ積載性も優れています。全車ハイブリッドで低燃費なのも特徴です。



後部座席をたたむと、約1885mmの就寝スペースを確保できます。ただし、荷室にかけて床面が下がりがちなので、荷室面までフルフラットにできる純正アクセサリー「ラゲージアクティブボックス」の導入がおすすめです。また、2列目の足元部分も椅子などでスペースを埋める必要があります。



▽トヨタ「RAV4」



・新車価格：323.7万円〜

・中古車相場：47.3万円〜533.2万円

・全体寸法：全長4600-4610mm×全幅1855-1865mm×全高1685-1690mm

・最高燃費（WLTC）：20.6km/L

・フルフラットでの長さ：約1880mm

・AC充電の装備：△（ほぼオプション）



RAV4はミドルサイズSUVで全幅にもゆとりがあり、後部座席を倒すと約1880mmのスペースを確保できます。ただし荷室にかけて床面が下がりがちなので、平らになるようマットを使用するのがおすすめです。



パワートレインはガソリン車・ハイブリッド車・PHEVの3種類。PHEVはAC電源を標準装備、ハイブリッド車もメーカーオプションで装備できます。パノラマルーフも装備でき、アウトドアならではの開放感も楽しめます。



ラゲージ床面の高さを2段階設定とし、荷物を柔軟に、かつ大量に積み込めることもポイントです。



▽日産「エクストレイル」



・新車価格：384.3万円〜

・中古車相場：5.5万円〜539.5万円

・全体寸法：全長4690-4705mm×全幅1840mm×全高1720mm

・最高燃費（WLTC）：19.4km/L

・フルフラットでの長さ：約1820mm

・AC充電の装備：△（一部標準装備）



エクストレイルも荷室にかけて床面が下がるものの、後席を倒せば、ほぼフルフラットになります。現行モデルは全車e-POWER搭載で燃費が良く、走りも滑らかなのが魅力です。一部グレードではAC電源も標準装備しています。



なお、エクストレイルは過去モデルも車中泊に適しています。安くてオフロード性能に優れた一台を求めるなら、中古もおすすめです。



▽スバル「フォレスター」



・新車価格：404.8万円〜

・中古車相場：250.8万円〜559.8万円

・全体寸法：全長4655mm×全幅1830mm×全高1730mm

・最高燃費（WLTC）：18.8km/L

・フルフラットでの長さ：約1850mm

・AC充電の装備：△（上位グレードでオプション）



水平対向エンジンと独自のシンメトリカルAWDシステムを採用し、高い走行性能を誇るフォレスター。2025年4月にフルモデルチェンジし、現行モデルではストロングハイブリッド車（S:HEV）も設定されています。



新型フォレスターは2列目から荷室にかけてほぼフルフラットにでき、「リヤシートバックエクステンション」を装備すれば荷室フロアを300mm延長できます。この他にも車中泊を意識したアクセサリーが多数用意され、利便性が大きく向上しています。



▽三菱「アウトランダーPHEV」



・新車価格：529.4万円〜

・中古車相場：39万円〜637万円

・全体寸法：全長4720mm×全幅1860mm×全高1750mm

・一充電航続距離（WLTC）：102〜106km

・フルフラットでの長さ：約2040mm

・AC充電の装備：〇



アウトランダーPHEVは走行性能に優れ、最新モデルは約100kmもの距離を電力のみで走行できます。AC電源も全車標準装備です。



後席を倒せば、フルフラットに近い、ゆとりある就寝スペースを実現できます。そうは言っても完全なフルフラットではなく、2列目の足元部分の隙間を埋める工夫も必要です。



車両価格の高さが気になる場合は、初代も含めて中古車の検討をお勧めします。初代の方が若干サイズは小さいものの、走行性能など実用性は十分です。



【ランクル250やCX-8にも注目】

SUVでは、上記4車種の他に3列シートを採用しているトヨタ「ランドクルーザー250」やマツダ「CX-8」もおすすめです。この2車種もフルフラットに近い状態になり、かつ広さがあるので車中泊に適しています。ランドクルーザー250は人気車種で納期が長期化しやすく、CX-8はすでに販売を終了しているので、それぞれ中古車在庫をチェックしてみてください。



車中泊におすすめのミニバン6選

ミニバンであれば、他のボディタイプよりも広い就寝スペースを確保できます。ファミリーなどで使うなら、基本的にはMクラス以上のサイズがおすすめです。

※車種情報は2026年1月13日時点の情報です。



▽トヨタ「ハイエース バン」



・新車価格：250万円〜

・中古車相場：29万円〜1139.6万円

・全体寸法：全長4695-5380mm×全幅1695-1880mm×全高1980-2285mm

・最高燃費（WLTC）：12.4km/L（ディーゼル）

・フルフラットでの長さ：約1855mm〜

・AC充電の装備：〇（但し100W用）



趣味用の車として使われることも多いハイエース。2列目を倒せば、3000mm近いフルフラット空間を確保できます。自分流にカスタマイズする人も多く、社外品も含めて専用のカスタマイズ用品が豊富です。



車中泊初心者に向かないように見えますが、ベッドキット付きの車両や、事前にカスタマイズされたコンプリートカーもあるので、こうした選択肢を視野に入れても良いでしょう。



▽日産「キャラバン バン」



・新車価格：270.9万円〜

・中古車相場：−

・全体寸法：全長4695-5230mm×全幅1695-1880mm×全高1990-2285mm

・最高燃費（WLTC）：13.9km/L（ディーゼル）

・フルフラットでの長さ：約1760mm〜

・AC充電の装備：△（1モデルのみ装備）



キャラバンは、基本的なサイズ感や使い勝手はトヨタのハイエースほとんど変わりません。ただし、日産のカスタム車開発を手掛けるオーテックが、椅子にもベッドにもなるキットを特別装備した「マルチベッド」モデルを販売しています。マルチベッド自体に高さがあり、その下に荷物を置くことも可能です。



さらに、まるで部屋のような空間を生み出す「マイルーム」モデルもあり、こちらにはAC電源も標準装備されています。



▽日産「セレナ」



・新車価格：271.9万円〜

・中古車相場：5万円〜479.8万円

・全体寸法：全長4765-4815mm×全幅1715-1725mm×全高1865-1895mm

・最高燃費（WLTC）：20.6km/L

・フルフラットでの長さ：約2000mm

・AC充電の装備：△（オプション）



2022年秋のフルモデルチェンジで、セレナはシートを倒した際のフラットさや寝心地を追究。多少の段差はあるものの、2〜3列目を倒せば、広く寝心地の良いフラット空間が生まれます。シートに厚みがあり、ちょっとの段差さえ気にならなければマットなしでも寝られます。



また、セレナにもオーテックが手掛ける「マルチベッド」モデルが存在するので、とことん車中泊にこだわる場合はこのモデルを選んでも良いでしょう。



▽ホンダ「ステップワゴン」



・新車価格：334.8万円〜

・中古車相場：5万円〜502万円

・全体寸法：全長4800-4830mm×全幅1750mm×全高1840-1855mm

・最高燃費（WLTC）：19.8km/L

・フルフラットでの長さ：約2000mm

・AC充電の装備：△（オプション）



ステップワゴンは、他のMクラスミニバンにはない3列目の床下収納機能を備えています。3列目を床下に納め、2列目を最前列まで押し出せば、床面に約1700mmのフルフラット空間を確保できます。



荷室と3列目の収納でスペースが足りない場合は、2〜3列目の座席を倒して寝ることも可能です。この場合は、セレナと同じく2000mm程度のスペースを確保できます。段差が大きめなのでマット等を用意した方が良いですが、快適に過ごせます。



▽ホンダ「フリード」（5人乗り）



・新車価格：315.9万円〜

・中古車相場：7.5万円〜425万円

・全体寸法：全長4310mm×全幅1720mm×全高1755-1780mm

・最高燃費（WLTC）：21.3km/L（5人乗り）

・フルフラットでの長さ：約1970mm

・AC充電の装備：×



フリードは、都市部でも扱いやすいコンパクトミニバンです。3列シートの6〜7人乗りと2列シートの5人乗りを選択でき、SUVテイスト「クロスター」の5人乗りが車中泊に向いています。2列目シートを倒して「おやすみモード」にすれば、約1800mmのほぼフラットな空間が生まれます。



クロスターの5人乗りはアウトドア利用を強く意識したモデルとなっているので、純正品のアクセサリーも多いです。新車が予算オーバーなら、中古で先代の「フリード+」（5人乗りモデル）を選んでも良いでしょう。



▽三菱「デリカD:5」



・新車価格：422.3万円〜

・中古車相場：13.9万円〜579.9万円

・全体寸法：全長4800mm×全幅1795mm×全高1875mm

・最高燃費（WLTC）：12.6km/L（ディーゼル）

・フルフラットでの長さ：約2000mm

・AC充電の装備：〇（ほぼ標準装備）



デリカD:5は、オフロード性能を備えた唯一無二のSUV風ミニバンです。多少段差はありますが、2〜3列目を倒せば寝心地の良い空間が出来上がります。セレナやステップワゴンよりもサイズが大きいので、横幅もあってファミリーでの利用に適しています。廉価グレードを除いてAC電源を備えているのも嬉しいポイントです。



2025年のモビリティショーでビッグマイナーチェンジが発表されたので、今後マイナーチェンジ前のモデルの中古車価格も下がると考えられます。



車中泊に関するよくある質問

▽Q.車中泊であると良いものは？



車中泊をするときは、以下のようなものを揃えていると快適です。



・マットレス（シートの段差を軽減）

・寝袋（掛け布団の用意が不要）

・シェードやカーテン（プライバシー保護）

・LEDランタン（電源を使わず照明確保）

・ポータブル電源（エンジンを切っても使える）

・その他簡易空調グッズ（扇風機など）



温度調節は、車中泊で特に重要です。寝具を整えるとともに、スポットエアコンやヒーターなど、季節ごとに必要なものを使えるようにしておきましょう。



▽Q.車中泊はどこでしたら良い？



車中泊で最もおすすめなのは「RVパーク」です。有料の車中泊施設で、24時間使えるトイレや入浴施設などを近くに備えています。



また、SAやPAも車中泊に使われることが多いです。一方、RVパークなどに認定されていない道の駅などは原則車中泊が禁止されているので、注意しましょう。



▽Q.車中泊でやっていけないことは？



一般に、車中泊では以下のような行為が禁止されています。



・禁止場所での車中泊

・アイドリング駐車

・ゴミの不法投棄

・トイレなどでの食器洗いや洗濯

・外部電源の使用



マナー以外の面では防犯に十分注意してください。必ずカギをかけ、寝るときはカーテンも閉じて過ごしましょう。



▽Q.車の購入予算が足りない！どうする？



車中泊に使う車は大きい車両が大きく、車両価格も高くなりがち。少しでも安く買いたい場合は、中古車もチェックしましょう。ハイエースやキャラバンなどでは、ベッドキット付きの車両が販売されていることもあります。



（まいどなニュース／norico）