＜辞めたい理由が幼稚すぎ…＞辞めるのやめた！外も中も磨いて最強になる【第5話まんが：娘の気持ち】
私はハルナ（22）。オシャレがしたいから仕事を辞めると言うと、アパレルショップで働いている友人のミキ（22）に止められました。「今のままでもできるオシャレだってたくさんあるのに、しないのは自分だ」、「人は外見だけじゃないのに、外見で判断しているのは自分の方」、「仕事も男も中身を見てきちんと考えるべきだ」と。ミキの言葉はどれもこれも心に刺さるものばかりでした。髪の毛を染めたって……元カレが戻ってくるわけでもモテるわけでもないのです。
思い返してみると……元カレに会うときも面倒くさがって、スッピンにラフな格好でオシャレを怠っていました。それに、合コンでせっかく話しかけてくれた人にだって、外見で判断して、中身を知ろうともしませんでした。
私はお母さんに、今の会社でもう少しがんばってみることにすると伝えました。メイクもして、髪もキレイに整えて。今できるオシャレを楽しむことにしたのです。まずは、私自身が変わらないと！ できないことにばかり目を向けていても仕方ありませんから。
私が会社を辞めたいと思っていたのはオシャレができないという理由だけでした。
オシャレができる仕事場を見つけさえすれば満足できると思っていましたが、実際はお給料が少なかったり、また新たな不満が生まれるんですよね。
だから、それでもいいのかまずはきちんと見極める。
下調べをしっかりして、それでも本当に自分がしたいことなら行動すればいいんです。
オシャレだって、本当は自分がしたいことではありませんでした。
自分のモヤモヤを、オシャレができないせいにしていただけだとわかったんです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
