『ワンピース』実写版チョッパーの「ドン!!カード」配布決定
Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』（ワンピース）のシーズン2＝“INTO THE GRANDLINE”が、2026年3月10日より世界独占配信される。これを記念して、実写版チョッパーの『ドン!!カード』の配布が決定した。配布方法や配布場所の詳細は後日公開される。
【画像】リアルすぎる！実写版チョッパー 配布される『ONE PIECE』カード
世は大海賊時代――偉大なる海賊に憧れるルフィ（演：イニャキ・ゴドイ）が、海賊王を目指して大海原へ。シーズン2の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、“偉大なる航路（グランドライン）”。
ゾロ（演：新田真剣佑）、ナミ（演：エミリー・ラッド）、ウソップ（演：ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（演：タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちとともに、ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島…とアラバスタ王国への壮大な道のりが紡がれていく。
シーズン2では、常識を超えた海”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれるが、”偉大なる航路（グランドライン）”に突入する“麦わらの一味”に過去最大級の脅威、秘密犯罪会社バロックワークスのエージェントたちが次々と襲いかかる。
【画像】リアルすぎる！実写版チョッパー 配布される『ONE PIECE』カード
世は大海賊時代――偉大なる海賊に憧れるルフィ（演：イニャキ・ゴドイ）が、海賊王を目指して大海原へ。シーズン2の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、“偉大なる航路（グランドライン）”。
シーズン2では、常識を超えた海”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれるが、”偉大なる航路（グランドライン）”に突入する“麦わらの一味”に過去最大級の脅威、秘密犯罪会社バロックワークスのエージェントたちが次々と襲いかかる。