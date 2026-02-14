元NMB48でモデルの上西怜（24）が14日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。ランジェリーショットを投稿した。

「【＃DRW】さん 可愛いのもお姉さんなのもある」とつづり、ピンクと薄紫のランジェリー姿を公開。胸元に浮き出る血管がはっきり見えるほどのドアップショットを披露した。

ファンやフォロワーからも「可愛いお姉さん」「メッチャ素敵」「可愛い〜と綺麗の同居」「完璧な肌」「天然の血管」「大人っぽい」「キュートでセクシー」「女神すぎる」「でっっっっか」「美乳すぎる」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はBリーグ1部（B1）大阪エベッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。