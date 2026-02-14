歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。バレンタインデーにまつわる自身のポリシーを明かす場面があった。

この日はバレンタインデー当日ということで、アシスタントの垣花正アナウンサーが「私たちにバレンタインデーのチョコレート、ありがとうございました」と感謝。和田も「とんでもございません。ハッピーバレンタイン」と笑顔で応じた。

そのうえで、垣花アナは「アッコさんのポリシーは、2月14日当日に仕事をする人限定でチョコレートを私たちはいただけるので」と説明。和田も「そうです」と認め、「前はね、昔は本当に前々日とか、終わっても明日会う人とかあげてたんですよ」とした。

垣花アナは「それは何個ぐらい買ってたんですか？」と質問。和田は「結構、100個以上。今でこそチョコレートは高いですけど、私はもうずっとデメルっていうところの（チョコ）、何十年も。猫ちゃんラベル。スティックでね、食べやすいから」とこだわりも明かした。

垣花アナは「アッコさんと言えば、僕はこのチョコレートのイメージがあって。アッコさんは当日にお仕事する人にしかあげないポリシーにしましたというのを知ってたので、今年はもらえるんじゃないかと思って楽しみにしてました」と吐露。和田は「朝、あいさつに来てくれたから、その時にあげないで、スタジオ入ったらあげようと思ってたから、“カッキー、なんか欲しそうな顔してた？”とかって言ってたの」と苦笑。垣花アナは「顔に出てました？でも、アッコさん全員、女性のスタッフにもね、配ってますから」と苦笑した。

次回、2月14日が土曜日となるのは6年後の2032年。和田は「いいかげんに1000回やってる？」と反応。この日の放送は1833回目となり、6年後やっていれば2000回は優に超えているはず。和田が「じゃあみんなで頑張ろう」と声をかけると、垣花アナは「セブンイレブンさんもよろしくお願いします」と呼びかけ、笑わせた。