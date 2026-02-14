衆院選の投開票日当日、雪が降りしきる中、投票所に向かう有権者＝８日午前、横浜市中区（木田 亜紀彦写す）

「ママ、戦争止めてくるわ」。自民党が圧勝した衆院選の終盤、２人の子どもを育てる清繭子さん＝東京都＝がＸ（旧ツイッター）に投稿したつぶやきが、大きな反響を呼んだ。ママの部分を「パパも」「独身男子も」「子どもいないけどおばちゃんも」と変え、ハッシュタグ（検索目印）を付けた投稿が相次ぎ、「＃ママ戦争止めてくるわ」が一時、国内の「トレンド１位」になった。清さんは「一市民の私が子どもにかけた言葉を、みんなが希望のある言葉にしてくれた」と語る。

日常の中で、自然と出た言葉だった。

５日夕、娘を保育園に迎えに行きながら、その足で期日前投票をしようと思い立った。横でゲームに興じる小学生の息子に、関西弁で声をかけた。「ママ、戦争止めてくるわ。付いてきて」

支持政党はなく、ニュースは交流サイト（ＳＮＳ）でチェックするぐらい。それでも、今回の衆院選は気がかりだった。高市早苗首相は防衛力の強化を掲げ、改憲や非核三原則の見直しも取り沙汰されていた。自民党候補者からは戦争を想起させる発言まで飛び出し、物議を醸していた。

「戦争ができる国になっちゃったらどうしよう、という不安があった」。報道各社は選挙戦の情勢を「自民党圧勝」「自民党単独で定数３分の２確保」と分析していたが、「私は（その票の中に）入っていないことを示したかった」。

子どもたちを安心させたくて「戦争止めてくるわ」と口にしたが、考えると面白いフレーズだと思った。「アニメみたいで、かっこいいなって」。投票の順番を待ちながら、スマートフォンで投稿した。

ＳＮＳ上の反応は早く、ハッシュタグが付いて瞬く間に拡散された。「しがないサラリーマンのおっちゃんも戦争止めてくるわ」「子どものいない５５歳ケアマネも戦争止めてきますよ」「舞台俳優、私も戦争止めに行く」−。主語を自分に置き換えたつぶやきが次々と投稿された。俳優小泉今日子さんの発信もあった。

１３日午後６時現在、清さんの投稿の表示回数は７６２万回に上る。「１人じゃないと思えて、うれしかった」と清さん。「こんなふうに口に出していいんだと気付きました」と個別にメッセージを送ってきた人もいた。

清さんは言う。

「今すぐ戦争になるとは思っていない。でも、そっちに向かおうとしているようにしか見えない。議論すらできなくならないように、手の届かないところに行ってしまわないように。あの言葉は、正確に言うと『戦争に向かう道を止めてくるわ』だったんです」

選挙結果には「めちゃくちゃショックを受けた」。ただ、期日前投票に向かう時のような心配は今はない。

「どんな立場の人にも大切な人がそれぞれにいて、『戦争は嫌だ』と思っている。みんなの声があることを知ることができた」

投開票日の８日夜、清さんはＸにこう投稿した。

≪みんなの声があったかすぎて、冷笑も侮蔑も聞こえなかった 私には声があることがわかったから 私だけの声じゃないってわかったから 一人つぶやいた時より、今のほうが 戦争止められる気がしてます 胸がずっと温かいままなんです みんながくれた希望です 明日からもずっと ＃ママ戦争止めてくるわ≫