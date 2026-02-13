【1週間コーデ】1／31(土)～2／5(木)最新ファッションをピックアップ♡

1／31(土)公開：OL、インフルエンサー・shio.サン／26歳 (151cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第401弾♡ やわらかなカラーや軽やかな素材感で、今の季節にちょうどいい3つのコーディネートをピックアップ！ きれいめからカジュアルまで、日常に取り入れやすいスタイリングが揃いました。バランスのいいシルエットや小物使いにも注目しながら、毎日の着こなしをアップデートするヒントをぜひチェックしてみてください♡

Myコラボアイテム&ディテールで差をつける

あえての“ひとクセ”大人フェミニン♪

「テーマは、遊び心のあるデザインを取り入れた大人のフェミニンコーデです。実はこのセットアップ(MISCH MASCH)、私自身のコラボアイテム☆ ビスチェとスカートのバランスにこだわって、なんと5wayで着回せちゃう自信作です♡ 今日は肌ざわりのよいショート丈カーディガン(ánuans)を羽織って、さらにスタイルアップを意識しました。インナーのトップス(MAISON SPECIAL)は、首元のひもアレンジで少しモードな雰囲気をプラスできるのがお気に入り。仕上げにDIORのブローチをアクセントにしています！」

◾️ニットカーディガン 約\20,000 / ánuans

◾️チョーカートップス 約\10,000 / MAISON SPECIAL

◾️バルーンツイードビスチェセットアップ 約\17,000 / MISCH MASCH

◾️チェック柄パンプス 約\13,000 / LE TALON

◾️パール付きゴールドブローチ 約\70,000 / DIOR

◾️ゴールドブレスレット 約\2,000 / GOLDY

◾️2連リング 約\300 / SHEIN

◾️コーラルチーク(カラコン) / envie

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

2／3(火)公開：フリーモデル、インフルエンサー・Ayaサン／28歳 (160cm)

スニーカーでハズす甘めピンク×ハンサム

グレーの“春待ち”きれいめカジュアル☆

「春カラーを取り入れたくて、UNITED ARROWSのピンクニットを主役にしました♡ このトップスは生地感が絶妙だし、同じ素材のカーディガンを肩掛けすることで、顔まわりがパッと華やかになるんです。ボトムはグレーパンツ(Mila Owen)で、甘さを抑えて大人っぽく引き締め。このパンツ、シルエットが本当にキレイでお気に入りのアイテム！ 小物は、CHANELのチェーンバッグでクラス感を出しつつ、足元はスイス発のブランド“GNL”のスニーカーでカジュアルにしています♪」

◾️ニットカーディガン 約\15,000 / UNITED ARROWS

◾️ニットトップス 約\15,000 / UNITED ARROWS

◾️スラックスパンツ / Mila Owen

◾️キルティングチェーンバッグ(マトラッセ) / CHANEL

◾️テックスニーカー / GNL

◾️ゴールドフープピアス 約\3,000 / mimi33

◾️ゴールドネックレス / Cartier

◾️ローズミューズ (カラコン) / EverColor1day

2／5(木)公開：フリーモデル・Natsukiサン／27歳 (167cm)

一足お先に春気分をチャージするパステル

イエロー×デニムで大人ヘルシーカジュアル♪

「メインはニットカーデ(KINO THE KEI)☆ 淡いイエローの色味が可愛くて、着るだけで顔色まで明るく見せてくれます。薄色のワイドデニム(THE TOÉ)を合わせて、海外ガール風のラフな着こなしにしてみたんです。このデニム、絶妙なウォッシュ加工とゆるっとしたシルエットがとっても好み！ 小物はCOACHの白バッグで抜け感を出しつつ、足元はMiu Miuのスエードスニーカーに。足が大きくて合う靴がないのが悩みなんですが、これはサイズもぴったりで感動。デザインも履き心地も最高な運命の一足です♡」

◾️ポケット付きニットカーディガン 約\14,000 / KINO THE KEI

◾️ストレートデニムパンツ 約\24,000 / THE TOÉ

◾️キルティングゴールドチェーンバッグ 約\110,000 / COACH

◾️スエードスニーカー 約\130,000 / Miu Miu

◾️ゴールドネックレス(T スマイル ペンダント) 約\140,000 / Tiffany & Co.

◾️パール付きリング / anmut

◾️ホイップグレージュ(カラコン) / malun malun

次週は、2／7(土)～2／12(木)のコーディネートをご紹介します！

今回のコーディネートはいかがでしたか？ 日常に取り入れやすく、すぐに真似したくなるリアルな着こなしをお届けしました♪ 来週も、今の気分にフィットするスタイリングをたっぷりご紹介予定♡ 毎日のコーデのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。次回の更新もお楽しみに！