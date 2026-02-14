当日でもOK！10分で完成の特急バレンタインスイーツ
今年のバレンタインは土曜日ですね。10分で完成するためバレンタイン当日の朝でもサクッと作れるチョコレートスイーツを5つご紹介します。
▼ レンジで手軽に作れるチョコケーキ
材料を混ぜて耐熱容器に入れ、レンジ加熱すればできあがり。短時間で作れます。ふわふわチョコケーキは小さいお子さんも食べやすいのではないでしょうか。
▼ 冷やし固めるまで10分のチョコムース
板チョコや牛乳、粉ゼラチンを混ぜて冷蔵庫で冷やすだけ。固める時間を除けば10分以内で完成します。
▼ クランチチョコをレンジで
おしゃれな2層のクランチチョコも、レンジを使えばあっという間。コーンフレーク、ミルクチョコ、ホワイトチョコの3つだけで作れるのも嬉しいところ。
▼ ごまが美味！フライパンでチョコおこし
マシュマロ、板チョコ、グラノーラ、ごまで作るチョコおこしは、ごまを入れることでプチプチ食感が加わっておいしくなります。フライパンを使って10分で完成。
▼ 市販スイーツをかわいくアレンジ
市販のプチシューにチョコソースをかけてたこ焼き風に。この見た目は家族や友人に喜んでもらえそうですね。市販スイーツをアレンジするだけでも十分にバレンタインを楽しめます。
どれも10分で作れるので、当日の朝でも間に合いそうです。今年のバレンタインスイーツの参考にしてみてください。