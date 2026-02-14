普段の暮らしで「あったらいいな」と思うことが実現すれば、うれしくなるものです。コンビニには10〜20代前半の女性の声から「パウダースペース」が誕生し、冷凍庫のすき間を減らしたいという思いから、特別な工夫を凝らした保存容器が開発されました。

■無料のスペースに照明つきの鏡

森圭介アナウンサー

「東京・千代田区にある、セブン-イレブン九段南大妻通り店。店内の奥の一角に、とてもかわいらしいスペースがあります。無料で誰でも利用できるパウダースペースです。その中にはライトがついた鏡・ティッシュ・ゴミ箱があります」

「有料にはなりますが、ヘアアイロンまであります。この場所は、建物の構造の問題で使われてなかったスペースを有効活用してできたということです」

瀧口麻衣アナウンサー

「うれしいです。 朝、せっかく家で前髪などをアイロンで整えて完璧にしたと思っても、外に出てしまったら湿度などで崩れてしまって、『ああどうしよう』とちょっと気分が落ち込んでしまう時があります。（こういうスポットで直せたら）最高です」

直川貴博アナウンサー

「髪もですが、夏はファンデーションなどもよれるじゃないですか。ちゃんとメイクスペースになっていて、電源も取れてアイロンも使えるのは本当にいいですよね」

森アナウンサー

「コンビニは涼しいし、冷たい飲み物も飲めますからね。ちょっとコンビニとは思えないようなスペースですが、若い世代はもちろん、働く皆さんの仕事終わりのプライベートの用事や、会食前の身だしなみのチェックにも活用できそうだということです」

■「パウダールームやアイロンを」

森アナウンサー

「パウダースペースは10〜20代前半の女性の意見で誕生したといいます。『コンビニにあったら絶対便利なのにと思うこと』について去年アンケートした結果、パウダールームやヘアアイロンを設置してほしいという声が特に多く、去年12月の末から導入されました」

「私なんかはこういう声が出たら、『いや、うちコンビニなんで難しいです』と言ってしまいますが、これを実現するというのがすごいですよね。なぜ若い世代のこういった意見を採用したのでしょうか」

「実は今、コンビニのお客さんの全体のうち、広報によると10代〜20代の割合が減ってきているそうです」

「パウダースペースの監修をした 10〜20代の女性チームによると、コンビニは便利な場所というよりも、あって当たり前の場所。コンビニ以外でも欲しいものが買えればいいという感覚です」

「都心部なら今、小さいスーパーマーケットやドラッグストアはいっぱいありますからね。通勤・通学路、繁華街など、どこにでもあるコンビニが『どこか出かける時に気分をリセットできる場所になれば』ということで、パウダースペースを導入したそうです」

「現在は千代田区の他、町田市と京都市の3店舗で導入されています。今後は繁華街の店舗への設置も検討しているといいます」

鈴江奈々アナウンサー

「お客さんにとっては行ってみようというきっかけになると思いますし、お店側からしても何か商品を買ってもらうきっかけにもなりそうです。どっちにとってもハッピーな取り組みですよね」

森アナウンサー

「新規の顧客の開拓にもつながるかもしれません。そのきっかけを作ったのがお客さん、ユーザーの声だったというのが非常に面白いですね」

■消費者の声から生まれた保存容器

森アナウンサー

「このように利用者からの声で生まれたものは他にもあります」

「100円ショップで売られている、普通の保存容器に見える商品です。他とちょっと違うポイントがあります。縦に置いても自立します。『みん100』というサイトで、一般消費者からのアイデア投稿で誕生した商品です」

■冷凍庫の「困った」を解消するには

森アナウンサー

「最近、冷凍食品の需要が高まっています。冷凍庫の中がかさばってしまう、袋物をどう置こうかとなり、デッドスペースが結構生まれてしまいます。こういう声から誕生しました。自立する保存容器を使うと（スペースを）有効に活用できます」

森アナウンサー

「縦型の冷凍庫でも縦に入れることができるし、引き出し型の冷凍庫でも上から見やすく縦置きできます」

鈴江アナウンサー

「めちゃくちゃ整理整頓されますね。めちゃくちゃいいですね。私が使っている保存容器だと、フタの部分がちょっと出っ張っているので縦には置けなくて、上に積んでいくしかないんですよ」

森アナウンサー

「さらに小分けになっている（商品もある）ので、必要な分だけ入れておいて、必要な分だけ取り出して解凍することもできます。省スペースで、非常によくできています。フタを外せば電子レンジもOKということです」

「みん100には月に120〜150のアイデアが寄せられていて、いろんな100円ショップメーカーに提案しているそうです。年間に約10品が実際に商品化され、これまで約100アイテムが商品化されています。みんなの声から生まれるものは心に刺さるものがありますよね」

山粼誠アナウンサー

「これがあればいいのになというところに、かゆいところに手が届くというのが、日本の技術のすごいところでもあるなと思います」

■「区の予算」みんなで決める取り組み

森アナウンサー

「自治体にもこういった取り組みが広がっています。東京の豊島区では、区の予算の使い方をみんなで決めるということです」

「普通であれば区長や区議会議員を投票で選んでみんなの声を反映させてもらうのはあるかもしれませんが、 2023年度から始めたこの取り組みは豊島区が募集したテーマに基づいて、区民や通勤・通学で豊島区に通う人から使い道のアイデアを募集します」

「集まった案を区がいくつかに絞って、その中から区民にインターネットなどで投票してもらいます。そして、次の年度の予算案に反映されるという流れです」

「来年度の実施も含めると、夏場暑い公園に日よけを設置したり、ちょっと疲れた時に休みたい、街中にあったらいいなと思う場所にベンチを設置したりと、実際に14事業が採用されるということです。みんなの声がこのように形になるのは、いいことですね」

鈴江アナウンサー

「声が反映される仕組みは今、インターネットなど様々なシステムを使って可能になっていますし、それによって区政への関心も高まるきっかけになりそうですね」

森アナウンサー

「自分たちの声が形になるのは、うれしいですね。 エジソンが『必要は発明の母』ということを言いましたが、必要から生まれるものは人の心を揺さぶるんですね」

（2月13日『news every.』より）