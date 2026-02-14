中途半端に余った大根はコレにして！「塩昆布・わかめ」であえるだけの無限サブおかず
【バリエ16品】冬に大活躍！アレンジいろいろ大根のおかず
大根は、白い部分にビタミンCと消化酵素のアミラーゼが豊富、先のほうに近ければ辛み成分があり、胃液の分泌促進も期待できる健康食品です。同じくヘルシーな海藻類をあわせたサブおかずをご紹介します。乾燥わかめや塩昆布を常備しておくと、副菜のレパートリーが一気に増えるのでおすすめです！
■大根とわかめのナムル
【材料】(2人分)
・大根 …1/5本(約200g)
・おろしにんにく …少々
・カットわかめ …大さじ2
・塩
・ごま油
・酢
【作り方】
1. 大根は4〜5cm長さの細切りにし、塩ひとつまみをふってもみ、約5分おいて水けを絞る。カットわかめは水に約5分ひたしてもどし、水けを絞る。
2. ボウルに入れ、にんにく、ごま油小さじ1、酢小さじ1/2、塩少々を加えてあえる。
(1人分37kcal/塩分0.6g レシピ考案／吉田愛)
■大根の塩昆布あえ
コーンの食感と甘みがアクセントに
【材料】(2人分)
・大根 …1/5本(約200g)
・ホールコーン …50g
・塩昆布 …10g
・めんつゆ（3倍濃縮）…小さじ1/2
・塩
【作り方】
1.大根は4〜5cm長さの細切りにし、塩ひとつまみをふって約5分おく。しっかりもんで、水けをきる。
2.ボウルに入れ、塩昆布、ホールコーン、めんつゆを加え、あえる。
(1人分44kcal/塩分1.6g レシピ考案／武蔵裕子)
＊ ＊ ＊
サブおかずというのはもったいないほど、箸が止まらない大根レシピです！カロリーも控えめなので作り置きするのもいいですね。
レシピ考案／吉田愛、武蔵裕子 撮影／高杉純
栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文／中田蜜柑