海藻とあえてヘルシーに！大根で作る簡単副菜「塩昆布あえ」「わかめナムル」


大根は、白い部分にビタミンCと消化酵素のアミラーゼが豊富、先のほうに近ければ辛み成分があり、胃液の分泌促進も期待できる健康食品です。同じくヘルシーな海藻類をあわせたサブおかずをご紹介します。乾燥わかめや塩昆布を常備しておくと、副菜のレパートリーが一気に増えるのでおすすめです！

■大根とわかめのナムル

大根がみずみずしいから箸休めにぴったり

大根がみずみずしいから箸休めにぴったり「大根とわかめのナムル」


【材料】(2人分)

・大根 …1/5本(約200g)

・おろしにんにく …少々

・カットわかめ …大さじ2

・塩　

・ごま油　

・酢

【作り方】

1. 大根は4〜5cm長さの細切りにし、塩ひとつまみをふってもみ、約5分おいて水けを絞る。カットわかめは水に約5分ひたしてもどし、水けを絞る。

2. ボウルに入れ、にんにく、ごま油小さじ1、酢小さじ1/2、塩少々を加えてあえる。

(1人分37kcal/塩分0.6g　レシピ考案／吉田愛)

■大根の塩昆布あえ

コーンの食感と甘みがアクセントに

コーンの食感と甘みがアクセントに「大根の塩昆布」


【材料】(2人分)

・大根 …1/5本(約200g)

・ホールコーン …50g

・塩昆布 …10g

・めんつゆ（3倍濃縮）…小さじ1/2

・塩

【作り方】

1.大根は4〜5cm長さの細切りにし、塩ひとつまみをふって約5分おく。しっかりもんで、水けをきる。

2.ボウルに入れ、塩昆布、ホールコーン、めんつゆを加え、あえる。

(1人分44kcal/塩分1.6g　レシピ考案／武蔵裕子)

＊　＊　＊

サブおかずというのはもったいないほど、箸が止まらない大根レシピです！カロリーも控えめなので作り置きするのもいいですね。

レシピ考案／吉田愛、武蔵裕子　撮影／高杉純

栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

文／中田蜜柑