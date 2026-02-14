Snow Man深澤辰哉×俳優・磯村勇斗“同級生コンビ”が群馬の“ボロいい宿”へ！「プライベートで旅行に来た感じ」（深澤）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『全国ボロいい宿』の第7弾が、2月15日15時よりHBC北海道放送はじめTBS系12局ネットで放送される。

■見た目はボロボロ、でも愛される宿の秘密とは？

見た目はボロボロなのに、なぜか愛される宿がある。この番組では、そんな宿に親しみを込めて“ボロいい宿”と呼び、人気の秘密に迫る。

シリーズ第7弾となる今回も、全国各地にひっそり佇む3つの宿を厳選。MCにはバラエティ番組に引っ張りだこのお笑いコンビ・バナナマン。スタジオには、飾らない性格で男女問わず広く支持されているタレントのYOUと、昨年春に日向坂46を卒業した佐々木久美。おなじみのこの4人が、ワイワイとこたつを囲みながらVTRを見守る。

今回、旅人としてロケリポーターを務めるのは、4年連続登場のSnow Man深澤辰哉と、その同級生で俳優の磯村勇斗。櫻坂46から的野美青と山下瞳月も初参戦。さらには、バナナマン日村勇紀がスタジオを飛び出して、北海道ロケへ。

■“同級生コンビ”がロケで共演

今回の見どころのひとつは、4年連続の登場となる深澤辰哉と、今回あらたに参戦する俳優・磯村勇斗のコンビ。大学時代の同級生であるふたりが、群馬県沼田市の農泊を訪れる。

剥がれ落ちた土壁や、なぜか2階の窓にある謎の玄関扉…。『ボロ宿』ロケ常連の深澤ですら不安を隠せないようすだ。しかし、地元でも評判の仲良し夫婦に温かく迎えられ、りんご園でもぎたてを丸かじりしたり、奥様特製のスイーツを堪能したりと、心温まるおもてなしで交流を深めていく。

夕食時には、ふたりが料理に挑戦。普段から自炊をするという磯村の腕前はいかに？ さらに、日が暮れた宿の周りを幻想的に彩る「灯り」の正体とは…。

■番組情報

HBC北海道放送『全国ボロいい宿 ～バナナマンの愛に溢れた宿～』

02/15（日）15:00～16:24 ※TBS系12局ネット

MC：バナナマン（設楽統、日村勇紀）

スタジオゲスト：YOU、佐々木久美

旅人：深澤辰哉（Snow Man）、磯村勇斗／的野美青（櫻坂46）、山下瞳月（櫻坂46）

ナレーター：ロジャー（大自然）

