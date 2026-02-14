3年ぶりに二刀流で開幕を迎えるドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、バッテリー組キャンプ初日を迎えブルペンで27球を投げた。今季から加入した守護神候補のエドウィン・ディアス投手（31）とも早速“共演”しファンも興奮した。

大谷はブルペンで捕手・スミスに座ってもらいカーブ、カット、スプリット、スイーパーなど全球種を交え27球を投げ込んだ。途中からは、隣でディアスも投球練習をはじめ、豪華な共演が実現した。

2人揃ってブルペンで投げ込む動画はMLBの公式SNSでも投稿され、ファンからは「ディアスと大谷が並んでんのアツ」「最高！これに尽きる」「ディアスホントにドジャース来たんだなって実感」「大谷とディアスが並んで投げてるやん。つまりは先発とクローザーが並んでるわけで壮観」「大谷の隣でディアスが投げてる…なんか不思議な感じがするわ」「贅沢すぎるディアスとの共演」「なんていう光景だ 鼻血が出てまう」「世界最高の野球選手と最強のクローザーがいるドアースすげぇ」などと反響が寄せられた。

昨季までメッツで守護神を務めたディアスは、3年総額6900万ドル（約108億3300万円）で今季ドジャースに加入した。