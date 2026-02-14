女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が16日から第20週に入る。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を高石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。

第20週（2月16日〜2月20日）は「アンタ、ガタ、ドコサ。」。

トキ（郄石）とヘブン（トミー・バストウ）の熊本での新生活が始まった。司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、松江から書生としてついて来た丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）、車夫の永見（大西信満）、そこに、新たに女中のクマ（夏目透羽）が加わり、松野家は大所帯に。穏やかな日々を過ごす一同だが、穏やかすぎることが問題になっていく。そんな中、松野家の大事なあるモノがなくなったことで、事態は急変する。