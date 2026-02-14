歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。20年以上通うビルの知られざる事実を知り、驚く場面があった。

和田はジムの先生から「足を上げる筋肉をつけたほうがいい」「階段が一番いい」とアドバイスされたことを受け、マネジャーに「ニッポン放送行ったら頑張って階段をのぼりましょう」と提案。スタジオは4階だが「ダメだったら2階でやめりゃいい」と話したという。

すると、マネジャーからは「2階ないんですよ。2階、3階は他の会社で、ニッポン放送は4階からなんです」と言われたといい、それでも和田は「大丈夫よ、2階に上がって、エレベーターはあるから。違う会社でも“おはよう”ってあいさつすれば。“ハッピーバレンタイン！”とか言いながら、開けるから」と階段を使用したという。

ただ、実際に2階まで上がると「閉まってます」「休みか！」と2階の扉が開くことはなかったと嘆き。すると、アシスタントで元ニッポン放送の垣花正アナウンサーは「あそこのドアは頑丈に、施錠されてますから。平日もあそこ2階・3階は開かないはずです。私たちも2階・3階がどんなことになっているか知らないですね」とサラリ。これには。和田は「あ、そうなの？知らんからさあ。この建物自体全部ニッポン放送だと思っていたから」と嘆いた。

結局、和田は4階まで階段で上ったといい、「結構しんどかった」とポロリ。「本当はサラリーマンとかOLの人がうらやましいの。家から徒歩で駅行くでしょ？それだけでも運動になっている、私に言わせりゃ。それで駅着いたら階段のぼるか降りるかするでしょ？それを毎日繰り返してんねんから、タダでジム通ってるようなもんよ」ともらした。

「今日も、途中まで歩いて、約1600歩。そこから、車待っててもらっているから。あんまり無理して、膝とかに来たら余計、手術した後とか股関節とか痛いから。先生に褒めてもらおうとか、過度にやっちゃうんだよね。それをやっぱりしちゃいけないって重々言われているんで。階段はショックでしたね」と肩を落とした。