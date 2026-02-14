「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）

午後からのフリー打撃で、阪神の佐藤輝明内野手と松井秀喜臨時コーチが満面の笑みを浮かべて談笑するシーンがあった。

打撃ケージの裏で約３分間、松井氏と言葉をかわした佐藤輝。メジャーで活躍した強打者を前に、満面の笑みを浮かべながらその言葉に聞き入った。練習後には「ここでは言えないです」と言いつつも「去年は良かったねと言ってもらえて嬉しかったです」と語った。技術的なアドバイスも送られた模様だったが、「それは言えないです」と言う。

昨季のセ・リーグ本塁打王。ホームランが出にくい甲子園球場を本拠地とする中、４０発をマークするなど圧倒的なパワーを開花させた。侍ジャパンにも選出され、新たな刺激を受けた様子の佐藤輝。フリー打撃でスタンドにたたきこむと、ファンから大きな拍手もわき起こった。この日は３９スイングで４本の柵越えをマークした。

また佐藤輝と同い年でドラフト同期のＤｅＮＡ・牧秀悟内野手も松井臨時コーチにあいさつ。声をかけられて右肩をポンとたたかれその場を離れた直後には、感激からか「おーっ！」という表情を浮かべていた。