◆ 優勝メンバーが3年ぶりテキサス復帰

テキサス・レンジャーズは現地時間13日、FAのジョーダン・モンゴメリー投手（33）を獲得したことを発表。契約は1年125万ドルとされている。

モンゴメリーは2014年のドラフトでヤンキースに入団し、2017年のMLBデビューから通算46勝を記録。カージナルスとレンジャーズに所属した2023年は計32発で188回2/3を投げ、10勝11敗、防御率3.20とキャリアハイの成績をマーク。ポストシーズンでも3勝を挙げ、球団史上初のワールドシリーズ制覇に貢献した。

2024年からダイヤモンドバックスに加入するも、25登板で8勝7敗、防御率6.23と苦戦。選手オプションを行使して昨季も残留したが、開幕前に左肘のトミー・ジョン手術を受け、シーズン全休に終わっていた。

ジェイコブ・デグロム、ネイサン・イオバルディの2枚看板を擁すレンジャーズ投手陣は昨季30球団トップのチーム防御率3.47を記録し、今オフにはナショナルズから先発左腕マッケンジー・ゴアをトレード獲得。モンゴメリーは今季途中の戦列復帰が予定され、シーズン後半戦の働きに期待がかかる。