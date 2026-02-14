藤浪晋太郎が今季初登板

DeNAの藤浪晋太郎投手が14日、沖縄・宜野湾で行われたロッテとの練習試合に先発登板し、2回2安打1失点（自責0）で降板した。初回に1失点すると、2回先頭では阪神在籍時代に同僚だった井上広大外野手に中安打を許した。それでも後続を仕留め、2回は失点を許さなかった。最速は155キロで、球数は22球だった。

初回先頭の高部に出塁を許すと、1死三塁から3番の上田が二ゴロを放つ間に1点を許した。2回は先頭の井上に中安打を浴びて出塁を許すも、後続を抑えて無失点。2回2安打1失点（自責0）、球数22球で今季初マウンドを終えた。

藤浪は2022年オフに阪神からメジャーに移籍。2023年はアスレチックスで開幕した後、リリーフとして徐々に実績を残し、7月にオリオールズへとトレード移籍した。2023年オフにFAとなり、2024年はメッツと契約するも、マイナーへ降格。2025年はマリナーズとマイナー契約を結んでいたが、6月半ばに自由契約に。その後、7月にDeNAで3シーズンぶりの日本球界復帰を果たした。成績は6試合に登板して1勝0敗、防御率4.09、計22イニングを投げ9四球2死球だった。（Full-Count編集部）