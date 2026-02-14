渡辺美奈代「家族のために手作りバレンタイン」ムースケーキ公開「お店のクオリティ」「本格的で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/14】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が、2月13日までに自身のブログを更新。スイーツ作りの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「お店のクオリティ」手作りムースケーキ
渡辺は「家族のために手作りバレンタイン！」「今回はチョコではなくムース作り！」と記し、ラズベリームース作りの様子を投稿。ラズベリーピューレなどの材料をボウルで混ぜ、ケーキの型に流し込む工程を写真で紹介した。スポンジケーキの上に薄いピンクと赤のムースを2層に重ねた、鮮やかで美しい仕上がりのバレンタインスイーツを披露し、「もやし君も絶賛でした！」と夫からも好評だったことを明かしていた。
この投稿は「お店のクオリティ」「本格的で美味しそう」「愛情たっぷりで素敵」「手作りとは思えないほど完璧な仕上がり」「真似してみたい」と反響を呼んでいる。
渡辺は1996年に実業家の矢島昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】56歳元おニャン子「お店のクオリティ」手作りムースケーキ
◆渡辺美奈代、美しい仕上がりの手作りスイーツ披露
渡辺は「家族のために手作りバレンタイン！」「今回はチョコではなくムース作り！」と記し、ラズベリームース作りの様子を投稿。ラズベリーピューレなどの材料をボウルで混ぜ、ケーキの型に流し込む工程を写真で紹介した。スポンジケーキの上に薄いピンクと赤のムースを2層に重ねた、鮮やかで美しい仕上がりのバレンタインスイーツを披露し、「もやし君も絶賛でした！」と夫からも好評だったことを明かしていた。
◆渡辺美奈代の投稿に「お店のスイーツみたいに美しい」と反響
この投稿は「お店のクオリティ」「本格的で美味しそう」「愛情たっぷりで素敵」「手作りとは思えないほど完璧な仕上がり」「真似してみたい」と反響を呼んでいる。
渡辺は1996年に実業家の矢島昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】