【しまむらデニム】が大人気ーーーッ！ 出会えたら即カゴ入れたい♡ 「シャレ見えアイテム」

2026年も、デニムアイテムの人気は続くもよう。そこで今回は、春に向けてゲットしておきたい「シャレ見えアイテム」をご紹介。こなれ感のあるジャケットや、スタイルアップが狙えるスカートなどを【しまむら】からピックアップしました。一点投入でシャレ感を高めてくれるデニムアイテムは、デイリーカジュアルで手放せなくなるかも。

シャレ見えも体型カバーも狙えるデニムジャケット

【しまむら】「レディースジャケット」\3,289（税込）

たっぷりボリュームのあるビッグシルエットで、シャレ感のあるコーデに導いてくれるデニムジャケット。腰まわりをゆったり覆ってくれるので、体型カバーが期待できます。アイボリーのほかにブルーやピンクなど、全6色という豊富なカラー展開も魅力的。しまむら好きのインフルエンサー@aiii__13kさんによると「人気のGジャン」とのことなので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。

すっきりシルエットできれい見え

【しまむら】「ODデニムBツキナローSK」\1,969（税込）

ストンとしたナローシルエットで、スタイルアップが期待できるスカート。両サイドの大きなポケットや付属のベルトが着こなしのアクセントに。スウェットと合わせたラフなスタイリングや、春先には薄手のブラウスでフェミニンに仕上げるのもおすすめ。@aiii__13kさんによると「何度再販したのか分からない大大大人気アイテム」とのことなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

writer：Emika.M