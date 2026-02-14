【ステート オブ エスケープ】の世界観を堪能！ 伊勢丹新宿店の期間限定ショップを見逃さないで

人気ハンドメイドバッグブランド【ステート オブ エスケープ】が伊勢丹新宿店にて、2026年3月31日（火）まで期間限定ショップを好評開催中。会期中、最新コレクション「メリディアンコレクション」が特別に先行ローンチされます。

「メリディアンコレクション」は、毎日の相棒にしたい！

ブランド初のニットコレクションとなる「メリディアンコレクション」は、従来のネオプレン素材のバッグとは一線を画し、リサイクルポリエステル、ナイロンなどをブレンドした素材を使用。

「Meridian large tote」[縦28×横38×マチ21cm] （ポーチ付）\64,900

軽量でありながら高い強度と耐久性を実現。折りたたみ可能で、手洗いにも対応するなど、日常使いしやすい機能性を備えています。

「Meridian midi tote」[縦24×横33×マチ17cm] （ポーチ付）\58,300

洗練された質感と現代的なシルエットに、ミニマルなデザイン。編み込まれた構造がバッグの骨格を形成し、シンプルながらも確かな存在を放ちます。

「Meridian shoulder bag」[縦14×横26×マチ12cm]\42,900

サイズはラージ、ミディアム、ショルダーバッグの3種類で。カラー展開は共通してクリーム、ヘーゼルナッツ（濃いベージュ）、ブラックの3色で日常のワードローブになじみます。シーンを選ばず使えるモダンでシックなデザインとサイズ感なので、デイリーの相棒を見つけに会場で試してみては？

おなじみのネオプレン素材バッグに新色がお目見え

3月11日（水）～の後半では、ダブルハンドル仕様のニューカラーバッグが登場予定。

「STATE OF ESCAPE 期間限定ショップ」後半で登場するニューカラーバッグのイメージ

おなじみのダブルハンドル仕様のネオプレン素材バッグがどんな色に彩られているのかは、会場に訪れて、あなたの目で確かめてください。

「STATE OF ESCAPE 期間限定ショップ」

開催期間／～2026年3月31日（火）

営業時間／10:00～20:00

場所／伊勢丹新宿店 本館1階 ハンドバッグ・財布

※価格はすべて税込みです