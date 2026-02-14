スノーボード男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）は銅メダル。平野流佳（INPEX）は4位、平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位で入賞した。テレビ解説を務めた青野令氏は解説席で大号泣。感極まったシーンに、SNSには「余計感動」「もらい泣き」など反響が広がった。

戸塚は18年平昌大会は決勝のランで転倒し、救急搬送されていた。22年北京大会は不完全燃焼で10位だった。3度目の出場となった五輪で、メダルどころか頂点に立った。

戸塚の強い思いを知っているだけに、青野氏は感情があふれ出た。「頂点なんて……すごいですね。やるやるとは思っていたけど」「琉聖も流佳も歩夢もみんなすごいです。今回解説をやらせてもらって、日本人選手が活躍してうれしいです」と声を詰まらせた。

青野氏の感涙に、ファンはもらい泣きした。

「あと青野さんの解説にもやられる、涙」

「ハーフパイプ解説の青野さん泣いてる。その偉大さがわかるからの涙でなんて素敵な人なんだ」

「ハーフパイプを見終わって、解説＆実況の涙にもらい泣きしながら拍手喝采してる」

「解説の方が泣いてて余計感動してますわ」

「感情移入の解説も素敵でした！」

「やめて〜こっちまで泣く」

「もらっちゃうからやめて」

青野氏は10年バンクーバー、14年ソチと2大会連続で五輪出場経験を持ち、22年北京大会は日本代表コーチを務めていた。



（THE ANSWER編集部）