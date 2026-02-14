歌手のゼイン・マリク（33）が、元パートナーでモデルのジジ・ハディッド（30）を「心から愛していたわけではなかった」と語った。元ワン・ダイレクションのメンバーであるゼインは、スーパーモデルのジジと破局と復縁を経ながら2021年までおよそ5年間交際、現在5歳になる娘のカイちゃんをもうけているが、それが本当の恋愛であったかは分からないと発言した。



【写真】ママとは思えない刺激的なスタイル 新たな恋も浮上しているシングルマザー

ポッドキャスト「Call Her Daddy」でゼインはこう語っている。「ジジのことはずっと愛している。だって、僕の子供がこの地球に存在しているのは彼女のおかげだから。彼女のことはこれ以上ないほど尊敬している」「これからもずっと愛し続けるけど、彼女と本当の恋をしていたかは分からない」「彼女のことはものすごく愛してる。でも、当時、彼女を心から愛していたわけではないと思う」「そうだったら、僕はもっと良い人間になっていたはず」



現在、俳優で映画監督のブラッドリー・クーパーと交際中のジジのことを当時は本当に愛していたと思っていたというが、今振り返ってみると、そこまでは深くなかったようだとして、「愛とは常に進化していくものだと思う。当時はあれが間と思っていたかもしれないが、年を重ねるにつれ、そうではなかったと気づく。ただの欲望だったのかも。ああだったかも、こうだったかもってね。あれは愛ではなかったと思う」と続けている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）