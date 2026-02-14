木竜麻生、朝ドラ初出演 『ブラッサム』で反骨心あふれる同級生に
俳優の木竜麻生が、2026年秋放送開始のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』に出演することが13日、発表された。石橋静河が主演を務める同作で、木竜はヒロイン・葉野珠の女学校時代の同級生、角田忍を演じる。連続テレビ小説は本作が初出演となる。
【写真多数】ヒロイン家族が決定！豪華キャストがズラリ…
『ブラッサム』は、明治・大正・昭和を生きた作家・宇野千代をモデルに、山口県岩国に生まれた主人公・葉野珠の波乱に満ちた人生を描く物語。明治30年（1897年）生まれの珠が、数々の困難を乗り越えながら作家としての道を切り開いていく姿を映し出す。
木竜が演じる忍は、珠が通うことになる高等女学校のクラスメート。反骨心が強く、行動力みなぎる、たくましい性格の持ち主だ。激動の時代を前に、自らの意思で道を切り開こうとする女性像の1人として物語を彩る。
出演決定に際し木竜は「長年テレビの前の皆さんの朝に寄り添ってきた連続テレビ小説に初めて参加させていただけること嬉しく思います」と喜びを語る。さらに「それが夜ドラで大変お世話になったNHK大阪局で、まるでご褒美をいただいているようです」とコメントした。
石橋演じる珠については「『葉野珠』の取り巻く環境や人間関係をより豊かにできるよう、楽しみながら、真摯に、誠実に、撮影に臨みたいと思います」と意気込む。「『ブラッサム』、私も今からとても楽しみです」と期待をにじませた。
物語では、珠は女学校卒業後に代用教員となるが解雇され、故郷を離れて上京。小説の懸賞応募をきっかけに作家の道を歩み始める。女学校時代の出会いは、その後の人生に大きな影響を与える重要な時間となる。
