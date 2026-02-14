◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリープログラム（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１７６・９９点、合計２８０・０６点で２大会連続の銀メダルを手にした。

１８歳で初出場した２０２２年北京五輪は団体、個人で銀メダルを獲得。今大会も団体銀で、これで日本史上初めて２大会連続のダブルメダルの偉業を達成した鍵山は、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、銀メダルの写真とともに

「個人戦ＦＳ、たくさんの応援ありがとうございました！

４年前の北京五輪の時とはまた違った、悔しさも入った銀メダルとなりましたが、４Ｆを含めて全力でやり切るという強い意志を持って最後まで演技ができたことは自分にとって大きな意味があったと感じました。

オリンピックでしか味わえない貴重な経験がたくさんできて良かったです。

次に向けて、もっと強くなるためにまた頑張っていきたいと思います。

本当にありがとうございました！

あとはペアと女子の応援頑張るぞ」と記した。