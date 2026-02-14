◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリー（１３日、イタリア・ミラノ）

【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷 翔太】 初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）が、ショートプログラム（ＳＰ）９位から逆転の表彰台。フリー１８６・２０点で、合計２７４・９０点とし銅メダルを獲得した。「信じられない気持ち。夢かな」。３位を確信した瞬間に号泣。メダルを受け取るときは、白い歯をこぼした。

小学１年の時に、東日本大震災で被災。仙台市の自宅は半壊し、３か月ほど滑ることはできなかった。東京の祖母宅に身を寄せ、当時のコーチの紹介で浅野敬子コーチと出会った。根が真面目な、少年だったという。

浅野氏「とにかく、いっぱい練習する子でした。朝から晩まで。ちょっとお休みしよう、休憩しない？と言っても、ステップやジャンプ、スピンと本当にたくさん練習していました」

一時的に預かった時から、才能の片鱗は見えていた。生まれ持った、ジャンプの才能があった。

浅野「浪岡（秀）先生から、春休みだけ預かって欲しい子がいると言われたのがきっかけです。１年生で、サルコーを跳べます、と言われて『はい』と言って来てみら、１回転ではなくて２回転のサルコーでした。ビックリして『上手だね』と言ったことを、覚えています」

ただ、競技会の技術点としては最も低いトウループは取得に苦しんだという。そこにも、佐藤のストイックな性格がにじんでいた。

浅野「春休みが終わり、一度仙台に戻りましたが滑られる所がないということで、その後数か月、引き続きお預かりしました。ただ、２回転トウループができなくて。小学２年生くらいになり、（最も難しい）２回転ルッツなどは跳べるのに、２回転トウループが出来なくて。来る日も来る日も、１回転半で止める練習を、私の前で何十回、何百回とやりました」

今では４回転を操るトウループ。地道な積み重ねが、今に至っていた。

浅野「２回転トウループを跳べるようになった時期は詳しくは覚えていませんが、何としてでも跳んで仙台に帰してあげたい、と思っていました。跳んで帰ったと記憶していますが、確か、次に会った時は平気で３回転トウループを跳んでいましたね（笑）」

浅野コーチが教える中で、佐藤はある約束をしていたという。

「川越で預かっていたころだと思います。本当に小さい時です。オリンピックや金メダルという話よりも、小さい大会でも金メダルを取りたい気持ちがある子です。そんな話をしていた時かも知れませんが『浅野先生をオリンピックにつれていく』と、言ってくれました」

その後、母とともに埼玉に転居し、日下コーチとともに歩んできた。約束を果たし、佐藤はミラノの銀盤に立った。

「幼い頃からの夢だったので、本当に誇らしく思います。夢がかなってよかったと思うと同時に、いつも日下と駿が二人三脚でやっている姿を、私はサポートしかできませんが、本当に誇らしく思います」

五輪初出場ながら団体のフリーでは会心の演技を披露し、日本の銀メダル獲得に貢献。個人でも再び、表彰台に立った。支えてくれた人たちに、結果で恩返しを果たした。