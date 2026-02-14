花江夏樹、妻手作りの“ビーフシチューパイ”披露 料理の腕前に絶賛の声「愛情たっぷり」「奥様の料理凄すぎて脱帽」
声優の花江夏樹（34）が14日、自身のXを投稿。「ハッピーバレンタイン」と妻手作りの料理を披露した。
【写真】「奥様の料理凄すぎて脱帽」花江夏樹が披露した妻手作りの“ビーフシチューパイ”
「今朝、妻がビーフシチューパイを作ってくれました」とうれしそうにつづり、ハートの形をした妻の手作りパイを披露。プレートにはミニトマトなどが彩りよく添えられている。
花江はこれまでにも妻が手作りした誕生日ケーキなどを披露しており、その料理の腕前がたびたび話題になっていた。
この投稿には「すてきな奥様」「凄い！」「めっっちゃ可愛い」「愛情たっぷりで羨ましいです」「ほんとイベントごとの奥様の料理凄すぎて脱帽です」などの反響が寄せられている。
花江は2016年8月にラジオで結婚を発表。20年9月に双子の女児が誕生したことを報告している。
