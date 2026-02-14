ニューカッスルの主将ギマランイス、左ハムストリング負傷で約2カ月の離脱か
ニューカッスルの主将を務めるブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスが、左ハムストリングの負傷で2カ月離脱するようだ。13日、大手メディア『ESPN』ブラジル版が伝えている。
現在28歳のギマランイスは、1月22日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第7節PSV（オランダ）戦で負傷交代。その後、2月7日に行われたプレミアリーグ第25節のブレントフォード戦で復帰し、続く第26節のトッテナム・ホットスパー戦でも先発出場。しかし、この試合で再び負傷により途中交代していた。
報道によると、ギマランイスは左ハムストリングの負傷により少なくとも2カ月にわたって離脱するという。同選手はブラジルに渡り、ブラジル代表のチームドクターであるロドリゴ・ラスマール氏の下で治療を受ける予定だとも伝えられている。
また、ニューカッスルのエディ・ハウ監督は、14日に行われるFAカップ4回戦のアストン・ヴィラ戦を控えた会見で「ハムストリングの負傷がどの程度か、把握しようとしているところだ」と、ギマランイスの負傷について語っていた。
