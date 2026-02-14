¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡ª ÏÓ¡¦¤ªÊ¢¡¦¤ª¿¬¡¦µÓ¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¤Ë¸ú¤¯¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹
¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°ú¤Äù¤á¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÏÓ¡¢¤ªÊ¢¡¢¤ª¿¬¡¢ÇØÃæ¡¢µÓ¡Ä¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤òÃÃ¤¨¡¢ÍýÁÛ¤ÎÂÎ¤òGET¤·¤è¤¦¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡ ¥Þ¥·¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë
¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ï¥Þ¥·¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡ÈÊÉ¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÎÆ°¤¤òÊä½õ¤·¤¿¤ê¡¢Éé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ï¥Þ¥·¥ó¤¬É¬Í×¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÄÌ¤¦¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥è¥¬¡¦¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¦À¾ÎÓ¤µ¤¤µ¤ó¡Ë
¢ ÂÎ´´¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë
¡Ö¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÏÂÎ¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¶ÚÆù¡¢¤Ä¤Þ¤êÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤ë±¿Æ°¤Ç¤¹¡£ÂÎ´´¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¶ÚÆù¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÉ¤¬Æ°¤¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÂÎ´´¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
£ ÊÉ¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤¬¤È¤ì¤ë
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ÏÓ¤ò²ó¤¹Æ°¤¤â¡¢ÊÉ¤¬¤Ê¤¤¤È¥é¥¯¤ÊÊý¸þ¤ËÂÎ¤¬Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¡¢ÊÉ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤ÇÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÆ°¤¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¡¢Í¸ú¤Ê»ÑÀª¤Ç¤Î±¿Æ°¤¬²ÄÇ½¤Ë¡×
¤ ¥Þ¥·¥ó¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ç¤â°Â¿´
¡Ö¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ë¤Ï¥Ð¥Í¤Ê¤É¤ÎÊä½õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÚÎÏ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¶¯ÅÙ¤Ë´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤³¤È¤â¡£°ìÊý¡¢ÊÉ¤ÏÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á½é¿´¼Ô¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
CHECK¡ª¥¦¥©¡¼¥ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î¤ä¤êÊý
É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÊÉ¤È¥Þ¥Ã¥È¤Î¤ß¡£¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¤ËÂÎ´´¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¡¼¥ÄÊÌ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¡£¡ÖÆñ¤·¤±¤ì¤Ð1¤Ä¤À¤±¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏËèÆü¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢30ÉÃ´ÖÏ¢Â³¤·¤Æ¹Ô¤¨¤ÐOK¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¤òÃÃ¤¨¤ë¡ª ¥Ñ¡¼¥ÄÊÌ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×
ÏÓ¡Ã¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡õ¥Á¥§¥¹¥È¥ª¡¼¥×¥ó
ÏÓ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£ÏÓ¤ò¶Ê¤²¿¤Ð¤·¤¹¤ëÆ°ºî¤Ç¶»¤Î¶ÚÆù¤ò¡¢ÏÓ¤ò¹¤²¤ëÆ°ºî¤ÇÏÓ¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¾åÈ¾¿È¤¬Èþ¤·¤¯À°¤¦¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤ªÊ¢¡Ã¥«¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×
¤ªÊ¢Á´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤Ê¤é¥³¥ì¡£¤È¤¯¤Ë¤ªÊ¢¤ÎÀµÌÌ¤ÎÊ¢Ä¾¶Ú¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢½Ä¤Ë³ä¤ë¤Î¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ÊÉ¤ËÂÎ¢¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ú²ÌÁý¡£
¤ª¿¬¡Ã¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥×¥é¥ó¥¸
¥×¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤ª¿¬¤ÈµÓ¤Î¶ÌÜ¤Ë»É·ã¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¸ú²Ì¤Æ¤¤á¤ó¡£¤ª¿¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢Â¦¤â¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¦¡£
ÇØÃæ¡Ã¥Ð¥Ã¥¯¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×
ÇØÃæ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤Ê¤é¡¢ÇØÃæ¤Î¾åÉô¤òÃÃ¤¨¤ëÆ°¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡£ÇØÃæ¤È¥ï¥¤Î¶ÌÜ¤äÆó¤ÎÏÓ¤Ë¤â¸ú¤¯¤«¤é¡¢ÇØÃæ¤¬³«¤¤¤¿ÍÎÉþ¤Ë¤â¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¡ª
µÓ¡Ã¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹
¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤â¤âÎ¢¤òÃÃ¤¨¤Æ°ú¤Äù¤á¤ëÈþµÓÁÀ¤¤¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ò½¸ÃæÅª¤Ë»É·ã¤·¤Æ¡¢µÓ¤ò¥·¥§¥¤¥×¡£
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ÊýÀ¾ÎÓ¤µ¤
¥è¥¬¡¦¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡£±¿Æ°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤µ¤¥è¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬¿Íµ¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø90ÉÃ¤Ç¤ß¤ë¤ß¤ëÂÎ¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë ¤µ¤¥è¥¬¤Û¤°¤·¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½ÐÈÇ¡Ë¡£
