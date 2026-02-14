【ブンデスリーガ】ドルトムント 4−0 マインツ（日本時間2月14日／ジグナル・イドゥナ・パルク）

【映像】佐野海舟、ボール回収→パワフルキャリー

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、持ち味であるボール回収から力強いボールキャリーでファンたちを沸かせた。

佐野は日本時間2月14日に行われた、ブンデスリーガ第22節のドルトムント戦でアンカーとして先発出場した。しかし序盤から劣勢を強いられ、前半だけで3失点を喫する苦しい展開に。

迎えた50分も押し込まれるマインツだったが、右サイドからマイナスの折り返しに対して、MFジョーブ・ベリンガムに通る前に佐野が華麗にボールを刈り取る。そこから一気に加速し、密集地帯を突破するボールキャリーを見せた。最後は後ろから手をかけてきたベリンガムに倒される形となったが、ここで主審のホイッスルが吹かれてようやくマインツボールでのリスタートとなった。

このプレーについてABEMAで解説を務めた林陵平氏は「海舟は推進力がありますね。（前に運べるのは）大きいですね。中盤にそういう選手がいるとチームが助かります」とコメント。劣勢の状況をひっくり返す、佐野の力強いボールキャリーを称えた。するとABEMAのコメント欄やSNSでも「佐野の勝ち」「パワー！」「推進力エグい」「これだけ押し込まれた中で守って運べるのマジ偉大」「佐野いなかったらマインツやばかったな」「佐野のタスク多すぎ問題」「海舟最高だわ」と歓喜の声が溢れた。

チームは84分にも失点し、0ー4の完敗を喫した。一方で佐野はフル出場。データサイト『FOT MOB』によると、敗れたチームの中でもDFカツペル・ポトゥルスキとMFナディーム・アミリについで『6.9』の評価を受けている。（ABEMA／ブンデスリーガ）