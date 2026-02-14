ミラノ・コルティナオリンピックは１３日、各地で競技が行われた。

１３日のフィギュアスケート男子フリーで、ショートプログラム（ＳＰ）２位だった鍵山優真（オリエンタルバイオ）は１７６・９９点にとどまり、合計２８０・０６点で銀メダルとなった。佐藤駿（エームサービス）が１８６・２０点をマークし、計２７４・９０点で銅メダルを獲得。ＳＰ５位のミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が１９８・６４点で、計２９１・５８点で逆転優勝を果たした。ＳＰ首位のイリア・マリニン（米）は失速して８位。三浦佳生（オリエンタルバイオ）は１３位。

鍵山は２大会連続の銀メダル。日本勢は、この種目で５大会連続のメダル獲得となり、３大会連続で２人が表彰台に上がった。

自己ベストを更新

シャイドロフは演技冒頭にダイナミックなトリプルアクセルと４回転サルコーの連続ジャンプを決めるなど、勢いがあった。ミスもあったが、次々と４回転ジャンプを着氷。大崩れする選手が多い中で安定感が光った。自己ベストを塗り替える１９８・６４点の高得点でＳＰ５位からの大逆転を果たし、「実感がまだわかない。美しい演技でカザフスタンのフィギュアの成長ぶりを示すのが目標だった」。母国にこの種目初の金メダルをもたらし、誇らしそうに胸を張った。