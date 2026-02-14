2024年、創立100周年を迎えた日本将棋連盟。25年6月に史上初の女性会長に選出されたのが清水市代女流七段です。女流棋士としての圧倒的な強さ、あたたかな人柄、わかりやすい解説でファンが多い清水さんに新会長としての思い、将棋の魅力と未来について聞きました。（構成；山田真理 撮影：洞澤佐智子）

【写真】2018年、第8期リコー杯女流王座戦五番勝負に出場したときの清水さん

* * * * * * *

羽生・前会長から引き継いで

日本将棋連盟の会長は、理事の互選で決まります。実は人づてに「候補に挙がっていますよ」と聞いてはいたのですが、何といっても前会長が羽生善治さんですから、いやいやまさか、と。6月の総会後の理事会で選出されたときは、「本当に私でよろしいのでしょうか？」と内心驚きました。

けれども選んでいただけたことは、このうえなく光栄なこと。自分が人生を懸けてきた将棋界にご恩返し――というと大げさですが、微力でもお役に立てることがあればお引き受けしよう、と気持ちを切り替えました。

引き継ぎにあたり、羽生さんからはいつもの飄々とした口ぶりで「清水さんの思い通りにすればいいんですよ」「私の真似をする必要はありません」とお声をかけていただきました。

就任記者会見を無我夢中で終えた翌日、「史上初の女性会長の誕生」というニュースへの反響は、読み筋（頭の中でその先の局面を予測すること）をはるかに超えていましたね。こうして取材していただくことはもちろん、イベントなどで女性の方からも「活躍がうれしい」「励みになります」と声をかけていただくことも増えました。

また、長年応援してくださっているファンの方々からは、励ましの言葉に加えて、「激務になるから、くれぐれも体調に気をつけて」というご心配も。というのも私たち理事は、年間を通じて多くの棋戦に出場する現役の棋士でもあるからです。

8年前、自ら立候補し、理事の一員になったときから覚悟はしていましたが、四六時中将棋のことだけ考えていればよかった毎日から、今は連盟全体に目を配りつつ、将棋の普及を目指し、新たに勉強することが山積みです。

会見で、私の使命は「継承と挑戦」とお話ししました。長い歴史の中では将棋人気にも波があるものです。近年では、「藤井フィーバー」を生んだ藤井聡太さんや、伊藤匠さんたち若手棋士の活躍に注目が集まっていて、盛り上がりを感じています。

24年は連盟の100周年と、東京と大阪の将棋会館の移転・建設も話題に。そして、AI将棋が親しまれるようになったり、対局会場やオンラインで観戦して楽しむ「観る将」がニュースに取り上げられたりと明るい話題が続いています。

しかし私たち棋士は、「形勢がいいときほど、悪くなったときのことを考える」性分なのです（笑）。形勢がいいときに慢心してしまうと読みが浅くなったり、都合よく考えたりしてしまうもの。将棋界が注目されている「今」だからこそ、「先」を見据え新たな挑戦をしていかなければと考えています。

昨年、東京・千駄ヶ谷駅前に移転した将棋会館には、以前のように一般の方が将棋を楽しんだり、指導を受けたりできる「将棋道場」があります。さらにカフェやショップを併設していて、会館と知らずにカフェでお茶をした方が、将棋に興味を持ってくださることも増えているようです。

これまで将棋界がご縁のなかったファッションブランドと提携してコラボ商品を販売したり、サッカーや競馬などのスポーツ業界と一緒にイベントを開いたり、いろいろな試みを進めてきました。さらに、海外での対局を増やす計画や大人の初心者向け教室の構想もあります。

今は時間がいくらあっても足りません。趣味の読書も〈積ん読〉の山が高くなるばかりで、茶道の稽古も休みがち。体力、実力が追いつかない状態ですが、集中力だけは今までになく冴えている感覚があります。



「中学に入った頃から少しずつ欲が出て、父に〈もっと実力をつけたい〉と願い出ました。するとその日からガラッと教え方が変わり…」

父が教えてくれた楽しさと厳しさ

東京の自宅で両親と3人暮らしをしています。帰りが遅くなった日は母が用意してくれた食事でほっと一息。いまだに生活全般、甘えっぱなしです。父は、私が会長に選出されたと聞いたとき、絶句していました（笑）。理事を兼務していたときも、家族旅行にも行けない忙しさだったので、「そろそろ理事を辞めるのかと思っていたのに」と。

でも、そんな私に将棋を教えたのは、父なんですよ。若い頃から将棋が趣味で、勤めのかたわら自宅で教室を開いていました。私はどちらかというと外で遊ぶほうが好きなお転婆でしたが、父は将棋の教え方が本当にうまかった。

盤に向かえば褒めてくれ、勝たせてくれ、指し手を間違えても頭ごなしに叱らない。「なぜそう考えたんだい？」と訊いて、私がちゃんと説明ができればまた褒めてくれました。

将棋は負けを認めた側が「参りました」と頭を下げるなど、礼儀を大切にします。父もその面ではとても厳しく、姿勢や態度、言葉遣いが悪いと容赦なく叱られました。今も「指す手が美しい」と褒めていただくのは、父の教えのおかげかもしれません。

両親のしつけで記憶に残っているのは、小学1年生頃のこと。夕飯の準備のとき、「缶詰を開ける！」と挑戦したものの、缶切りの刃先が進まず、こぼれた汁で服はシミだらけ。ですが、両親は黙って私の奮戦を見守ってくれていたのです。始めたことは途中で投げ出さない、可能性のある限り挑戦するという心構えは、両親の教えの賜物だと思います。

小学生の頃は強くなりたいとも思わず、将棋教室でおじいちゃんたちに可愛がられ、相手をしてもらうだけで満足。実戦ばかりで、定跡（じょうせき）書（基本的な指し方を学ぶ教科書）も読みませんでした。詰将棋はパズルのようで面白かったですね。

それが中学に入った頃から少しずつ欲が出て、父に「もっと実力をつけたい」と願い出ました。するとその日からガラッと教え方が変わり、一度も勝たせてくれなくなって。強いほうが駒の数を減らす駒落ちという方法で、じっくり実力を高めていく毎日が続きました。

教室でも負け知らずになった私は、中学2年で女流アマ名人戦という大きな大会に挑みます。優勝する気まんまんで、取材を受けてもいいようにお気に入りのワンピースで出かけましたが、なんと初戦敗退。天狗の鼻がポキンと折れ、だいぶ落ち込みましたね。

生来の負けん気と、「やっぱり将棋が好きだ」という思いで再び真剣に将棋と向き合った結果、翌年には同じ大会で優勝を決めることができました。

＜後編につづく＞