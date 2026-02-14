2025年、日本選手権と世界陸上で女子20km競歩の日本新記録を樹立した、競歩選手の藤井菜々子さん。その活躍から、日本陸上競技連盟の年間最優秀選手に選ばれました。今、大注目のアスリートの素顔は――（構成：山田真理）

【写真】2025年の日本選手権で、これまでの日本記録を1分以上更新する、1時間26分33秒をマークした

わずか数cmの差を勝ち切って

毎年1年の初めには、目標を立てています。昨年は、「世界陸上で今年こそメダルを取る」。34年ぶりの東京開催なので、多くの方に応援していただけることを励みにしていました。

社会人アスリートとして8年目に入りますが、年末年始は福岡の実家に帰省していません。今は2月に行われる日本選手権の前なので、体調に気をつけつつ黙々と練習しています。

昨年の今頃は、練習内容が充実していたこともあり、大会には自信を持って挑むことができました。結果は1時間26分33秒で、日本新記録。26分台は、世界大会で十分に戦える指標の1つです。このタイムを出せたことが自信になり、「次はメダルを狙います！」と宣言できるようになりました。

そうして迎えた9月の東京世界陸上の女子20km競歩は、序盤からハイペースな展開でスタート。先頭集団を作る1人として歩き、自らの日本記録をさらに更新して銅メダルを獲得することができました。4位の選手とはわずか数cm差。メダルへの強い思いがあったからこそ、逃げ切れたのだと思います。

試合直後は、積み重ねてきたことがやっと実って、ホッとする感覚が強かったです。日本女子競歩では初のメダルとなり、大きな反響をいただきました。

だんだんと喜びの実感が湧いてきたのは、11月に「日本陸連アスレティックスアワード」でアスリート・オブ・ザ・イヤーに選ばれた頃だったでしょうか。全種目の陸上選手のなかから年に1人だけ選ばれる、憧れの賞。初めて歴代のメダリストの先輩たちと一緒に名前を刻んでいただけたことを誇らしく思います。

もう1つ、メダルを取って嬉しかったのは、競技関係者、特に同じ競歩の仲間から感謝の言葉をもらったことです。なかなか成し遂げられなかった女子のメダル獲得をきっかけに、「競歩という種目が注目されて嬉しい」「ありがとうね」と、いろいろな人から声をかけていただいたことが強く心に残っています。

実は大会の1ヵ月前、私や仲間たちにとって、とても悲しい出来事がありました。8月に、私の恩師・川越学さんが急逝されたのです。北海道での合宿中に倒れられ、あまりに突然のことでまったく心の整理がつきませんでした。

川越さんはとても穏やかなコーチ。設定されたメニューよりも速いペースで私が頑張り過ぎていると、「ちょっとやり過ぎじゃない？」と、自分ではわからない部分を見てくれていました。

試合前には「大丈夫だから」と温かく声をかけて不安を取り除き、つねに一歩下がって見守ってくれたことで、私は選手としても人間としても自立できたと思っています。大会に喪章をつけて挑んだのは、その感謝の気持ちを少しでも表したかったからでした。

突然の別れはもちろん悲しいのですが、落ち込んでいるより私が元気に歩いている姿のほうがきっと川越さんは喜んでくれる。そう信じています。

怪我のリハビリが新たな扉を開いた

競歩は、短距離走や長距離走に比べれば、どちらかというとマイナーな競技。小学3年生から陸上を始めた私でも、中学に入るまで競歩という種目の存在自体、まったく知りませんでした。まさかその競技が自分の仕事になるなんて、人生は不思議なものですよね。（笑）

母が短距離走の選手だったこともあり、私は走るのが大好きな子どもでした。小学校のマラソン大会では、女子のなかでつねに1位。地元のクラブチームで、楽しく走っていました。

中学校では陸上部に所属。京都の都大路を走ってみたいという憧れから、卒業後は駅伝の強豪校・北九州市立高校へ進学しました。入学した年は駅伝チームではまだ補欠。「来年こそ都大路へ」と意気込んでいたものの、1年生の冬に左すねを疲労骨折してしまったのです。

走る練習ができないリハビリ期間、競歩種目の先輩の後ろについて、見よう見まねで歩いてみたのがこの競技への第一歩でした。

競歩の歩型は、つねにどちらかの足が地面に接していること、前の脚は接地の瞬間から地面と垂直になるまで膝を伸ばすことが決められています。一度見たことがあればおわかりと思うのですが、「なんなんだ、この動きは！」と驚くくらい、最初はうまく歩けませんでした。

リハビリとはいえ体を動かすのは楽しく、先輩と一緒に30分ほどトラックを歩くことが日課に。2年生の大会前になっても長距離走の準備ができていなかったため、監督のすすめで女子5000m競歩の予選に出場することになりました。

意外にも、初めての大会にもかかわらず、審判からペナルティを受けずに歩ききることができたのです。

というのも、競歩は《陸上で唯一、判定制度がある競技》といわれます。先ほどお話しした2つの歩型の定義に反して、両方の足が地面から離れたり（ロス・オブ・コンタクト）、膝が曲がったり（ベント・ニー）すると、審判員から警告を受ける。

それが重なると、ペナルティゾーンで所定の時間待機しなければならない厳しいルール。なかには、失格になりゴールまでたどり着けない選手もいます。

そして予選を勝ち進むうちにタイムも縮んでいき、その年のインターハイでまさかの優勝。翌年には連覇を達成し、リオデジャネイロ五輪の競歩代表だった岡田久美子選手から、「次の世界大会、一緒に出ようね」と声をかけていただきました。

怪我をしたときには想像もしていなかったことですが、「私も競歩で世界を目指したい」と心が動かされ、高校卒業後は実業団に入ることを決めたのです。

＜後編につづく＞