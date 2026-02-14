2024年、創立100周年を迎えた日本将棋連盟。25年6月に史上初の女性会長に選出されたのが清水市代女流七段です。女流棋士としての圧倒的な強さ、あたたかな人柄、わかりやすい解説でファンが多い清水さんに新会長としての思い、将棋の魅力と未来について聞きました。（構成；山田真理 撮影：洞澤佐智子）

【写真】2018年、第8期リコー杯女流王座戦五番勝負に出場したときの清水さん

女流棋士に憧れ、全タイトルを獲得

当時はネットの情報もない時代でしたので、その大会で初めて私は「女流棋士」という存在を知ります。皆さんから「先生」と呼ばれていたその女性は、華やかで貫禄があり、指導対局で同時に5人もの相手と指す姿が、オーラをまとって輝くようでした。

その感激を父に話すと、将棋にはプロという世界があること、男性社会ではあるものの、近年（1974）、「女流棋士というプロ制度」が新しく作られたことを教えられて。好きな将棋を仕事にできるの？ 女性だけなんて宝塚みたいで素敵！ 私はすっかり女流棋士を目指す気になり、その夢を両親に打ち明けました。

てっきり応援してくれると思っていたら、二人とも猛反対。当時は女流棋士の数が少なく、収入面でも恵まれていなかった。特に父は、「人生勉強として将棋を楽しんでもらいたい」という考えだったので、勝負にこだわるプロの世界に飛び込ませたくなかったのでしょう。

父から「富士山の次に高い山は？」と問われた私が答えられなかったとき、「プロとはそういう世界だ」とつぶやいた言葉は今も忘れられません。やるからには天辺（てっぺん）をを目指す。数ヵ月も家族会議を重ねて私の覚悟を確かめた両親は、弟子入り先を探したり、女流育成会への入り方を調べたりなど、全面的に協力してくれました。

入門先は、多くの棋士や女流棋士を育てた名伯楽の故・高柳敏夫名誉九段です。中学3年での弟子入りはかなり遅く、自分の勉強の足りなさに打ちのめされました。

師匠には入門してすぐ、「タイトルを取るまで、恋愛するな、化粧するな」と厳命されて。年頃の女の子に窮屈なことを、と思いましたが、帰宅してよくよく考えると、「師匠から見て、私はタイトルを取る可能性があるってこと？」と（笑）。楽観主義で物事のいい面を見ようとする性格には、その後も助けられました。

私にはできる。そう自分に暗示をかけ、高校の授業と睡眠、食事の時間以外はすべて将棋に捧げ、雨の日も雪の日も悔し涙を流した日も、師匠の道場へ通って修業を続けました。そして翌年の16歳でプロデビュー。19歳には女流名人位戦で初タイトルを獲得できたのです。

これで恋愛解禁とウキウキしたのですが、師匠には「結婚は23歳までご法度」。「まあ25歳まで待ちなさい」と延ばされ、今に至ります（笑）。ただそうして脇目もふらず将棋に邁進できたおかげで、2000年には当時の女流タイトルすべての永世称号（クイーン四冠）を獲得できたのだと、今は心から感謝しています。

新しい風が吹き始めて

連盟理事に立候補したのは、17年、48歳のときです。なぜあのとき手を挙げたのか記憶が定かではないのですが（笑）、いてもたってもいられない思いでいたのは確かです。自分のいる環境に要望があっても、傍から言うだけなら簡単。運営側に入って行動を起こさなければと考えたのでしょう。

ただそれは、「女流棋士」の棋界を盛り上げたいという目的のためではなく、あくまでも将棋界全体に新しい変化を起こしたいという思いから。理事選で票を入れていただいたのは、連盟もその機運が高まっているのだと、いつもの楽観主義で取り組みました。

その一つが、棋戦の数を増やすこと。棋士や女流棋士は棋戦に参加し対局料や賞金を得て活動しています。魅力的な棋戦が増えれば、将棋ファンへの恩返しにもなるでしょう。

私が担当していた女流棋戦では「清麗戦」と「白玲戦」という二つのタイトル戦が、18年と21年に新設されました。さらに白玲戦は、賞金が今年度から4000万円に増額されたことは対局者にとってもうれしいこと。

もちろん棋戦の賞金額にかかわらず、分け隔てなく盤上に向かうのが勝負師というもの。しかし人は霞を食べては生きていけません。女流棋士の皆さんから、「対局が増えてうれしい」「収入がアップしました」との言葉を聞くと報われた気持ちになります。後に続く人たちにも、夢や憧れがモチベーションになってくれたらと願っています。



「将棋界がどんな＜次の一手＞を指すか、期待を持って見守ってくださればありがたいです」

将棋界をめぐる最近のニュースで、「いよいよ〈女性棋士〉の誕生か」と聞いて、「〈女流棋士〉はもういるのに？」と疑問を持った方もいるかもしれません。

将棋界で対局している女性は、〈女流棋士〉と呼ばれ、研修会に入って女流棋士２級の資格を得てプロになります。一方、〈棋士〉は奨励会という養成機関で一定の成績を収め四段の資格を得てプロになるので、まったくルートが違います。

また奨励会には厳しい年齢制限が複数あり（主なものは、奨励会に在籍する間に「満21歳の誕生日までに初段」「満26歳の誕生日を含む三段リーグ終了までに四段」など）、これまで〈棋士〉になった女性――つまり〈女性棋士〉はまだ不在なのです。

しかし、実力があればさまざまなルートから棋士になる道があってもいいのではないか――という議論が進みはじめました。新任理事の一人である瀬川晶司さんがアマチュアから編入試験を受けて棋士になったこともその一つ。

そんな背景から、女流棋士が白玲のタイトルを通算5期獲得するか、公式戦で10勝以上、かつ勝率6割5分以上の結果を収めた後に棋士編入試験を受けて合格することで棋士になる制度などが整ってきたのです。

将棋界のために一歩ずつ

現在（11月4日時点）、女流棋士のお二人――白玲のタイトルを4期獲得した西山朋佳さんと、棋士編入試験の受験申し込みを受理された福間香奈さんが、〈女性棋士〉への挑戦のまっただなか。同時に女流棋士全体の実力もレベルが上がり、公式戦で男性棋士から高い勝率を挙げる人も珍しくなくなりました。

それは女流棋士の皆さんが頑張った成果であって、周囲が勝率を高めることも勝たせてあげることもできません。私が運営にたずさわることでより安心して対局に臨める――というより、安心して休める環境を作っていきたい。

なぜかといえば、自分もそうだったと反省するのですが、勝負師の血が騒ぐと、熱があろうが体調が悪かろうが、周囲の心配をよそに這ってでも対局に来てしまうのです（苦笑）。妊娠・出産を含めた女性ならではのライフワークバランスと、増えてきた棋戦のスケジュール調整など新しい課題に取り組んでいます。

私がいつも扇子などに書いている揮毫（きごう）は、「一歩氷心（いっぽひょうしん）」。透き通るような清らかな気持ちで一歩一歩大切に進む――を意味します。

将棋で天辺を目指すと決めたときから、私の人生は個の勝負でした。けれども理事となり、会長として今はチームワークで物事を進めることが楽しいと感じています。将棋界がどんな「次の一手」を指すか、期待を持って見守ってくださればありがたいです。

読者の皆さんには、将棋はコミュニケーションツールとしても、また手先を使って先を読むということで脳活としてもおすすめできます。東京と大阪の将棋会館には駒から棋士のグッズまでいろいろ取り揃えていますので、お気軽にお越しください。

道場のレッスンにご参加いただくのも大歓迎。男性ばかりというイメージにとらわれず、わくわくする勝負の世界に一度いらしていただけたらと思います。