大阪万博人気コンテンツ、東京・福岡・札幌・仙台で復活！ 「ミャクミャクハウス」など再登場
昨年開催された、大阪・関西万博の人気コンテンツを体験できる「大阪・関西万博 メモリアルキャラバン 未来につなぐ万博展」が、2月19日（木）から2月22日（日）までの4日間、東京・丸の内にある、丸ビル1階・マルキューブで開催される。
【写真】大阪万博の感動を再び味わえる「未来につなぐ万博展」展示の一部ほか 約100体を展示する「世界のミャクミャク展」も実施
■万博の感動をもう一度
今回開催される「大阪・関西万博 メモリアルキャラバン 未来につなぐ万博展」は、大阪・関西万博に来場できなかった人に、さまざまなコンテンツを通じて万博の魅力を体感してもらうとともに、来場した人にも当時の感動を再び体験してもらうことを目的とした、入場無料のイベント。
会場には、大阪・関西万博のパビリオン内部を収めたVR映像体験「EXPO2025 360°シアター」や、大人気スポットのひとつだった「ミャクミャクハウス」、大屋根リングの模型展示など、まるで大阪・関西万博の地に降り立ったような体験ができるコンテンツがズラリと勢ぞろいする。
さらに、パビリオンスタッフをはじめとした万博関係者がペイントしたミャクミャクフィギュアを、約100体を展示する「世界のミャクミャク展」も実施。
加えて、展示ブースを体験し、会場内のスタンプを全部集めると「ミャクミャクステッカー」がもらえるスタンプラリーや、ミャクミャクと、GREEN×EXPO 2027の公式マスコットキャラクター“トゥンクトゥンク”と一緒に記念撮影ができる「ミャクミャク・トゥンクトゥンク グリーティング」も行われる（※東京会場のグリーティングの応募受付は終了）。
そのほか、「オフィシャルポップアップストア」では、万博の公式グッズに加え、トゥンクトゥンクコラボグッズを販売予定。
本イベントは、東京を皮切りに、福岡・札幌・仙台の全4都市でも開催される。巡回スケジュールは以下の通り。
■東京会場
開催日時：2月19日（木）〜2月22日（日） 11時00分〜18時00分
場所：丸ビル 1階マルキューブ・3階回廊
■福岡会場
開催日時：2月28日（土）〜3月1日（日） 10時00分〜18時00分
場所：イオンモール福岡 メインプラザ・メインプラザ入口等
■札幌会場
開催日時：3月7日（土）〜3月8日（日） 10時00分〜18時00分
場所：サッポロファクトリー アトリウム
■仙台会場
開催日時：3月14日（土）〜3月15日（日） 10時00分〜18時00分
場所：AER（アエル）1階アトリウム・2階アトリウム
