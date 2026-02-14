◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ決勝(大会8日目/現地13日)

スノーボード男子ハーフパイプでは、日本の戸塚優斗選手が金メダル、山田琉聖選手が銅メダルを獲得しました。

メダリストインタビューでは「日本の強さ」について質問があがります。スノーボードのハーフパイプでは両選手に加え、女子ハーフパイプで小野光希選手が銅メダルを獲得。男子ビッグエアでも木村葵来選手が金メダル、木俣椋真選手が銀メダルを獲得し、女子ビッグエアでは村瀬心椛選手が金メダルを獲得しました。

戸塚選手は「ジャパンチームのレベルが高くて、常に新しい技をやっていかないと、来年チームに残れないとか、成績を残せない。その中でどんどん切磋琢磨していることが強みにつながった」とコメント。ビッグエアからいい流れをもらったそうで「その流れにうまく乗れたし、いい連鎖をくれたのかな」と語ります。山田選手も「ビッグエアで金を取って『みんなスゴいね』というのもありつつ、俺らもやんないとって色々話していた」、「やっぱ高めあっていけるような仲間が日本にはたくさんいるからかな」と笑顔を見せました。

早速、4年後に向けても質問が飛びましたが、戸塚選手は「自分の中で1つ夢が叶ったっていうところもあるし、今は4年後のことを考えられないというのはあるんですけど」と素直なコメント。続けて「今回の大会でも見た通りレベルがすごく上がっていて、どこまで伸びるか分からないくらい回転数が増えているので。この中で回転数を求めていったり、オリジナリティを求めていったり、自分の滑りを表現する方法はいっぱいあると思っているので、その中で回転数を増やした大技だったり、オリジナリティを混ぜれると、またいい結果を残せるのかなと思います」と語りました。