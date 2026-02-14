「阪神春季キャンプ」（１４日、宜野座）

２０２３年度のドラフト１位・下村海翔投手が藤川監督が見守る前でブルペン入り。３２球を投じたが、虎テレ＆スカイＡ「猛虎キャンプリポート」で解説を務めたＯＢで通算１２９勝の鉄人左腕・下柳剛氏が興奮気味に大絶賛した。

躍動感あふれる投球フォームからキレのあるボールを投じた下村。変化球を交えながら３２球を投じ、終了後には藤川監督らが満足そうな笑みを浮かべていた。終了後には宜野座のブルペンが大きな拍手に包まれる異例の光景となった。

それを実際に目の当たりにした下柳氏。現役時代は寡黙なイメージで、解説でもクールな言葉遣いが印象的だが、中継ブースに座るなり「これはいいよ。そら監督も見るわ。めちゃくちゃいいよ」と興奮気味に声を弾ませた。

実況アナが思わず「下柳さんがそんなに興奮されてるのはあまり見たことないんですけど」と振っても、反応することなく絶賛の言葉が止まらない。「２年待っても取りたいと思わせるようなピッチャー。身体能力もすごいんでしょ？実戦でどういうピッチングをするか見てみたい」と評した。

そしてスロー映像を用いながらフォームの解説を的確に行い「最高やな。ええピッチャーやわ」と評した下柳氏。「手術っていうのは失敗することはないんだけど、リハビリで焦ってしまうと失敗する。そこをトレーナーがしっかりとブレーキをかけてやってきたんでしょうね」と自身も現役時代に手術を受けた経験を用いて視聴者に伝えた。

再び実況アナが「記憶にないくらい下柳さんが興奮している」と語ると、「一回くらいファームに見にいかなアカンな」と自ら視察に出向く考えも明かした。改めて「文句なし、花丸！。外国人は二重丸。投手陣はじゃんじゃん出てくるね」と石井がアクシデントでＷＢＣ辞退となる中、新星の登場にＯＢの期待はやまなかった。