鍵山優真が“2大会連続”銀メダル！佐藤駿が銅メダル獲得し3大会連続のダブル表彰台　フィギュアスケート男子【ミラノ・コルティナ五輪】

ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートでは男子シングルのフリーが行われ、鍵山優真選手（22）が銀メダル。

佐藤駿選手（22）が銅メダルと、ダブル表彰台です。

佐藤選手はショートプログラム9位と出遅れましたが、冒頭の4回転ルッツを成功させるなど意地を見せ、フリーは全体3位の高得点をマーク。

順位を一気に上げ、銅メダルを獲得しました。

一方、鍵山選手は2位から逆転での金メダルへ4回転フリップに挑みますが、転倒。

それでも最後まで滑りきり、2大会連続の銀メダルを獲得しました。

同学年の2人は、笑顔と涙で今大会を終えました。

日本勢としては、男子シングルは3大会連続のダブル表彰台です。

フィギュアスケート・佐藤駿選手：

信じられないです。これからも次に向けて頑張っていきます。

フィギュアスケート・鍵山優真選手：

ここまで来た自分を褒めてあげたいですし、最後まで戦い抜いた自分を褒めてあげたい。

フィギュアスケートは残るペア、女子シングルでもメダルが期待されます。