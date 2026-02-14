鍵山優真が“2大会連続”銀メダル！佐藤駿が銅メダル獲得し3大会連続のダブル表彰台 フィギュアスケート男子【ミラノ・コルティナ五輪】
ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートでは男子シングルのフリーが行われ、鍵山優真選手（22）が銀メダル。
佐藤駿選手（22）が銅メダルと、ダブル表彰台です。
佐藤選手はショートプログラム9位と出遅れましたが、冒頭の4回転ルッツを成功させるなど意地を見せ、フリーは全体3位の高得点をマーク。
順位を一気に上げ、銅メダルを獲得しました。
一方、鍵山選手は2位から逆転での金メダルへ4回転フリップに挑みますが、転倒。
それでも最後まで滑りきり、2大会連続の銀メダルを獲得しました。
同学年の2人は、笑顔と涙で今大会を終えました。
日本勢としては、男子シングルは3大会連続のダブル表彰台です。
フィギュアスケート・佐藤駿選手：
信じられないです。これからも次に向けて頑張っていきます。
フィギュアスケート・鍵山優真選手：
ここまで来た自分を褒めてあげたいですし、最後まで戦い抜いた自分を褒めてあげたい。
フィギュアスケートは残るペア、女子シングルでもメダルが期待されます。